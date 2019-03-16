Как сейчас выглядит старый городской парк, который собираются возродить к тысячелетию

Вот ещё один объект в городе, который по инициативе городских властей потихоньку приводят в порядок. Сейчас уже можно видеть, что получится в перспективе - огромный камень на насыпи, и к нему тротуары-лучи из разных концов парка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64404.php

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Камень, к сожалению, уже (а может быть ещё) разукрашен надписями. Сейчас пробраться тут можно только в соответствующей обуви - из-за дождей слякоть. Но со временем можно будет спокойно погулять. Годами заброшенный и забытый всеми парк обретает вторую жизнь, и будет радовать брестчан ещё долго.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64404.php

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К тысячелетию улицу Набережная Ф.Скорины "пробьют" до Ленина, и получится хороший пешеходный комплекс - ул. Советская, Набережная, старый городской парк, с возможностью выхода в крепость. Ещё бы что-то типа аренды вело- или электротранспорта, и получилось бы просто идеально для туриста!