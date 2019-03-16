О переименованиях и политлингвистике: мнение читателя о проблеме

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Гид в Албании объяснял (на английском языке), что название реки Быстрица происходит от славянского слова, которое означает глубокий. Я был в тот момент единственным представителем славянского языка, кто это объяснение, по всем нам понятным причинам, не принял. После экскурсии я объяснил гиду, что Быстрица не значит глубокая. Гид вежливо поблагодарил меня за уточнение.

К сожалению, наши знания часто основываются на такого рода источниках, а увидеть, понять некорректность того или иного факта не всегда легко. Мы живем в век интернетно-информационного хаоса, который не может самонастраиваться. И мы должны понимать, что при таком интернетном образовании не может увеличиваться число молодых образованных людей. Необходима навигация. Такое образование без критического восприятия может привести и уже приводит ко всякого рода проблемам.

Изменение чего-либо, всегда чревато конфликтами. Но это не означает, что от изменений нужно отказываться.

Переименование – тоже конфликтное мероприятие, требующее нахождения компромиссов. Переименование может затрагивать социальные, национальные, политические, идеологические, мировоззренческие интересы участников. Слово имеет не только значение, оно имеет определенные ассоциации, оно выражает эмоциональные, оценочные оттенки, отображает культурные традиции, т.е. слово выражает определенную коннотацию.

Политлингвистика семимильными шагами проникает в наше сознание. Последствия, скорее всего, будут такими как и от внедрения мировых революций, демократий, политкорректностей – когда сносятся все табу под предлогом - хотим как лучше.

Их политлингвистика

Одни из примеров современной политлингвистики вынесен в эпиграф. После референдума по Брэкзиту в эмоциональном угаре еврочиновники высказывались о ненужности английского языка, но, вспомнив, что на английском говорит не только Британия, и что в мире слишком большой объем информации на этом языке, как-то все успокоились.

Конечным итогом любой политлингвистики может стать запрет на использование какого-либо языка.

Наша политлингвистика

В новейшей истории нашей страны политлингвистические функционеры, рядовые граждане тоже отметились.

Какой-то белорусский читатель возмущался «неправильным» написанием на русском языке производных слов от слова Беларусь и требовал оштрафовать некого журналиста за «неправильное» (Белорусь/ Белоруссия) написание названия нашей страны по-русски.

У белорусских политлингвистов есть свои «достижения» на международном уровне - даже в английский язык вмешались – «потребовали», чтобы название нашей страны, которое не изменилось принципиально на кириллице: Белорусь -> Беларусь, была изменена английская орфография Byelorussia -> Belarus. В связи с чем исчезло понимание - откуда взялся домен by для Белоруссии.

А вот немецкий язык оставил «дореформенное» название нашей страны. Возможно, Германия обижается за слова «немец/немецкий», которые имеют в славянских языках отрицательную коннотацию. Но, тем не менее, немцы, почему-то, не требуют, чтобы мы их страну называли Дойчланд. Кубинцы не требуют говорить в Кубе. Голландцы не требуют переименовать Нью-Йорк в Новый Амстердам.

Языковая логика отличается от логики здравого смысла. Однако, рассматривая лингвистические проблемы, мы должны учитывать и языковую логику, и здравый смысл.

В одном из постов прочел: За вяртанне назвы «Менск» прагаласавалі 142 дэпутаты пры неабходных 173. Ну что ж, законы демократии в действии и пока работают.

Можно, конечно, возмущаться и тем, что Слуцк потерял а (Слуцак), тем, что Брест уже не Бэрэсть, Каменюки уже не Каменики, а фраза «через поле» превратилась в Тересполь и т.п. Поводов для «возмущения» в языке можно найти достаточно.

Обосновывать замену и на е в слове Минск (в частности от менять), не очень корректно, так как на украинском языке это звучит как миняты, да и в русском и белорусском языках в безударном слоге е не всегда произносится как [е]. Подробнее об этом можно узнать в учебниках по языкознанию (мовазнаўству). На белорусском языке этой литературы, к сожалению, мало.

История иногда жестока не только по отношению к географическим названиям, но и по отношению к людям.

Как быть с исчезающими историческими названиями?

Микрорайоны

В наших городах есть не совсем административная единица – микрорайон, вот ее и можно использовать для сохранения исторических названий поглощенных, поглощаемых поселений. На бытовом уровне это работает – микрорайон Задворцы, Ковалёво, Тополёво (район, по-видимому, прилегающий к площади Свободы), Пугачёво, Вулька, Волынка и др. Это можно закрепить официально и таким образом мы сохраним частицу истории.

Брест стремится стать Большим Брестом и может поглотить даже Жабинку, его развитие идет в этом направлении, и название Жабинка должно, конечно, остаться. Можно изучить опыт Больших Городов в Европе – Большой Лондон, Большой Манчестер.

Улицы

Необходимо прекратить переименовывать улицы на данном отрезке времени и иметь четкую политику по дальнейшему названию улиц.

В старой части города можно в начале и конце улиц прикрепить табличку с названием улиц в разные исторические эпохи. Мы удовлетворим наше историческое любопытство и у нас будет о чем поразмыслить, гуляя по этим улицам.

§ В 70-х годах в Бресте переименовали бульвар Шевченко в бульвар Космонавтов. У городских властей возникли проблемы: часть населения не соглашалась – нашли компромиссный вариант - оставить часть улицы с именем Шевченко.

Не следует давать улицам длинные названия, из-за чего могут потребоваться сокращенные формы, которые не всегда звучат благозвучно: ГОБК – конечно, эта улица должна была называться просто - улица Героев.

Такие сокращения напоминает эпоху 20-х бездумных аббревиатур/акронимов: замкомпоморде (заместитель командира по морским делам), шкраб (школьный работник, это слово употреблялось вместо слова учитель почти десятилетие) и многие другие.

О переводе названий улиц

Вопрос неоднозначный. Но, по-видимому, только транслитерация здесь будет уместна, иначе будет нарастать путаница: улица Сяброўская -> должна транслитерироваться как Сябровская. Если мы назвали улицу Строительная -> то это Страiцельная, либо Будаўнiчая -> Будавничая. Это проблема двуязычных стран.

P.S. Наша родина – Белоруссия =/vs Наша краiна - Беларусь

О языковом шовинизме или голос из «болота»

Некалькi слоў на больш зразумелай мове для часткi асяроддзя прагрэсіўнай брэсцкай інтэлігенцыі.

Пра лiрыку

Па-першае, мне падабаецца назва Бярэсце альбо Берасце, дарэчы i тут могут быць спрэчкi наконт нацiска. Па-другое, на сучасных мапах няма такога паселiшча як Бярэсце/Берасць. Нам дасталася назва Брэст – гэта транслiтарацыя назвы нашага гораду з польскай мовы i не трэба нiчога прыдумываць.

Няма такiх краiн як Сiнявокая, Альбiён i г.д. Але такiя назвы iснуюць як эмацыянальна-паэтычныя ассацыацыi, да якiх мы звяртаемся ў пэўны час. I калi б знакамiты пiсьменнiк-паэт нарадзiўся б у Брэсце, ён мог бы, напрыклад, напiсаць: Мой родны кут, маё Бярэсце…

Пра палiтыку

Калiсьцi была партыя, якая лiчыла сябе гонарам, розумам i сумленнем. Гэта была гiпербалiзаваная мэта. Частка людзей разумела, што гэта перабольшаванне, але многiя шчыра верылi.

И вось зноў з’яўляюцца людзi i хочуць нас упэўнiць, што яны ёсць гонар, розум i сумленне сучаснай свядомай беларускасцi, iх 25-30 адсоткаў i яны традыцыйна з'яўляюцца свядомымі апанентамі ўлады; а ёсць большасць, т.зв. «балота», якое ў сваім эмацыйным і несвядомым выбары хістаецца то ў адзін, то ў другі бок, таму большасцi прапануецца слухаць iх, бо яны больш адукаваныя, свядомыя і мабільныя … Словам, гэтакiя народавольцы 2.0 XXI стагодзя ў iнтэрнэтнай прасторы, якiя займаюцца асветнiцтвам неадукаванага быдла.

А распазнавальным знакам, т.зв. гонара, розума i сумлення ў тых прадстаўнiкоў, з’яўляецца гаворка толькi па-беларуску.

На днях на «Радыё Рацыя» малады чалавек (гадоў пад 30) з Мiнска расказаў, як яго за нейкую дзейнасць вызвалi ў суд i, паколькi ён не надта добра валодае рускай мовай, патрабаваў перакладчыка. Яго абгрунтаваннi былi даволi смешнымi.

Такiх маладых людзей нiхто не будзе лiчыць «больш адукаванымi» i такая поза – не абарона сваiх правоў. Гэта падлеткавы максiмалiзм, альбо «выпендрёж».

Паважаная частка неэмацыйнага і свядомага спадарства, вы памыляецеся шмат у чым.

Па-першае, актыўнымi апанентамі ўлады, рэфарматарамi, увогуле iнiцыатарамi чагосцi, могуць быць, на жаль, толькi 1-3% насельнiцва;

Па-другое, iнтернэтная адукацiя i некаторыя прыёмы сафiстыкi, дэмагогii – не з’яуляецца адметай большай адукаванасцi;

трэцяе i г.д.,

-калi вы не паважаеце суразмоўніка, чаму ваш апанент павiнен паважаць вас;

- разумею, што гэта вас здзiвiт, але чыноўнікі змушаны лічыцца не толькi з меншасцю, але i з большасцю насельніцтва;

- змены патребны заўседы – гэта дыалектыка жыцця, і на самой справе шкада, што даволi часта кадравы састаў кiраунiкоў у краiне выпадковы i iнтэлiктуальна малапрыгодны для вырашэння нават простых абавязкаў, але не разумею, што такое змены ў шырокім сэнсе (як на Украiне?);

i апошняе - варта быць частцы асяроддзя прагрэсіўнай брэсцкай інтэлігенцыі больш асцярожнай і абачлівай у сваіх псеўдасветнiцкiх дамаганнях да насельнiцтва з мэтай хуткай пабудовы светлай будучынi.

С павагай да ўсiх!