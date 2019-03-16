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В Бресте столкнулись автомобиль ГАИ и такси

17.03.2019 12:20 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте столкнулись автомобиль ГАИ и такси
https://www.realbrest.by/

О столкновении такси и автомобиля ГАИ сообщает портал RealBrest.

По данным издания, в результате ДТП травмирован водитель. Его госпитализировали. 

Причины и обстоятельства столкновения выясняются сотрудниками ГАИ. 

В Бресте столкнулись автомобиль ГАИ и такси
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