О столкновении такси и автомобиля ГАИ сообщает портал RealBrest.
По данным издания, в результате ДТП травмирован водитель. Его госпитализировали.
Причины и обстоятельства столкновения выясняются сотрудниками ГАИ.
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В Бресте столкнулись автомобиль ГАИ и такси
17.03.2019 12:20 — Разное | Аргументы и факты
О столкновении такси и автомобиля ГАИ сообщает портал RealBrest.
По данным издания, в результате ДТП травмирован водитель. Его госпитализировали.
Причины и обстоятельства столкновения выясняются сотрудниками ГАИ.
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Авария произошла 16 марта днем.
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