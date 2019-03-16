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Очередная акция "желтых жилетов" во Франции стала днем погромов и поджогов

17.03.2019 10:40 — Разное | Интерфакс  
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Восемнадцатая акция движения "желтых жилетов" собрала в субботу во Франции 32,3 тыс. участников, сообщило французское министерство внутренних дел.

Это чуть больше, чем в предыдущую субботу, когда в манифестациях участвовало 28,6 тыс. человек.

Власти пока не уточнили число участников протеста в Париже, СМИ пишут о "десятках тысяч".

Во французской столице манифестация быстро переросла в ожесточенные стычки с полицией, погромы, мародерство и поджоги. Особенно досталось дорогим бутикам и ресторанам Елисейских полей - символу благополучия части населения Франция.

Телевидение показало в вечерних новостях, с какой ненавистью манифестанты бросались на полицейские заслоны, автомобили полиции, пытались вытаскивать водителей и пассажиров полицейского транспорта для избиения. В интервью некоторые участники объясняли эту вспышку ненависти к власти тем, что четыре месяца никто не желает слушать требований обнищавшего населения.

Согласно сообщению Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон сократил свое пребывание на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях и будет присутствовать позднее вечером в субботу на заседании кризисной ячейки в МВД по итогу прошедших в столице погромов.

СМИ сообщают о постепенном возвращении к ночи спокойной обстановки в Париже после бурного дня, в течение которого полиция задержала 192 человека. По предварительным данным парижской префектуры полиции, в столице получили ранения 60 человек: 17 стражей порядка, 1 пожарный и 42 манифестанта.

В целом по стране, по данным газеты "Фигаро", в ходе протестных манифестаций задержаны порядка 230 человек.

В Бордо было разгромлено отделение банка "Сосьете женераль", произошли схватки с полицией, которая применила слезоточивый газ и водометы. В другом городе-оплоте движения "желтых жилетов" - Тулузе - в манифестации участвовали около 3 тыс. человек. К концу дня обстановка накалилась, протестующие стали бросать камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально участники протестов блокировали основные магистрали и автомобильные развязки в разных городах страны, а также частично перекрывали движение на границах Франции с другими странами. Протестное движение даже перекинулось на соседнюю Бельгию. Акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря - сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях в стране. В Париже были зафиксирован масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми. В январе протесты вновь стали набирать силу, число демонстрантов стало увеличиваться, однако до прошлогодних масштабов "желтым жилетам" пока приблизиться не удается.

 
 
 
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Восемнадцатая акция движения "желтых жилетов" собрала в субботу во Франции 32,3 тыс. участников, сообщило французское министерство внутренних дел. Это чуть больше,...
 
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