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Японская компания выпустила искусственную грудь, чтобы отцы могли кормить младенцев

17.03.2019 11:37 — Разное | KYKY  
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Японская компания Dentsu придумала и уже выпустила искусственную грудь, при помощи которой отцы самостоятельно смогут кормить младенцев, пишет practicalparenting.com.au. 

«Устройство» выглядит как настоящая женская грудь. Мужчина может надеть его на себя и ребенок фактически не заметит разницы: на руках у отца или матери он ест. При помощи искусственной груди ребенка можно покормить молоком и смесью. Как говорят разработчики, «помощник отца» благотворно влияет на коммуникацию отцов и младенцев, а также собирает данные о времени и количестве вскармливаний и отправляет на смартфоны родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Carlos Lowry (@carlitoslow)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina (@t_rat_max)



Девайс разработали, опираясь на советы педиатров и нянь, чтобы ребенок мог спокойно касаться его. Поэтому искусственная грудь сделана из мягких материалов – разработчики пытались добиться максимального сходства с женской грудью. 

Пока устройство не продается, но разработчики надеются, что искусственная грудь поможет снять стресс и нагрузку на мам, переадресовав часть работы по уходу за ребенком отцу.

 
 
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Японская компания Dentsu придумала и уже выпустила искусственную грудь, при помощи которой отцы самостоятельно смогут кормить младенцев, пишет practicalparenting.com.au.  ...
 
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