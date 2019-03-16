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Японская компания выпустила искусственную грудь, чтобы отцы могли кормить младенцев
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Японская компания Dentsu придумала и уже выпустила искусственную грудь, при помощи которой отцы самостоятельно смогут кормить младенцев,
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Японская компания Dentsu придумала и уже выпустила искусственную грудь, при помощи которой отцы самостоятельно смогут кормить младенцев, пишет practicalparenting.com.au. ...
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