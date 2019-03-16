Арина Соболенко завоевала свой первый титул WTA в парном разряде

В американском Индиан-Уэллсе завершается престижный теннисный турнир с призовым фондом около $9 млн. Победительницей соревнований в парном разряде у женщин стала белоруска Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.

В финале белорусско-бельгийскому тандему противостояла первая пара турнира чешки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова, которые занимают первое и второе место соответственно в рейтинге WTA в парном разряде. Матч начался с неудачи для Арины Соболенко, когда она допустила сразу четыре двойные ошибки на своей подаче.

Тем не менее, это не сломило белоруску и бельгийку, и они довольно уверенно выиграли первый сет, а затем и матч. Итоговая победа Арины Соболенко и Элизе Мертенс в двух сетах – 6:3, 6:2.

Отметим, что это первый титул Арины Соболенко на турнирах WTA в парном разряде. Ранее белоруска выиграла одиночные соревнования в Нью-Хэйвене и Ухане в 2018 году и в китайском Шэньчжэне в начале 2019 года.

Примечательно, что для Соболенко и Мертенс это был всего второй совместный турнир и первый общий титул. Они взяли реванш у действующих победительниц «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Крейчиковой и Синяковой, которым уступили в январе в 3-м круге на Australian Open. То поражение остается для белоруски и бельгийки единственным за время их сотрудничества.

Напомним, Арина Соболенко также дошла до 1/8 финала одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, уступив восьмой ракетке мира немке Ангелике Кербер. Следующим крупным турниром для первой ракетки Беларуси станут соревнования в Майами, которые стартуют уже на следующей неделе. На этом турнире также планируют выступить и другие ведущие белорусские теннисистки – Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко, Лидия Морозова.