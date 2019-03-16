Милиционеры избили инвалида, чтобы тот взял на себя преступление

«Белсат» . Совсем недавно Игорь Шуневич говорил об информационных атаках против милиции и об утечке информации из сводок, а вот его подчиненные опять дискредитируют Министерство внутренних дел. В Климовичах Могилевской области милиционеры били мужчину с инвалидностью, чтобы тот взял на себя поджог, сообщает





Поздравили свою женскую половину с праздником, и восьмого марта — пробел в новостной ленте Могилевского Управления внутренних дел.





Заполним его сами. Эти побои Сергей Кабат получил в тот день в РУВД города Климовичи.









«Хотели, чтоб я на себя вину взял, что я это сделал, но я отказался, потому что это не моих рук дело», — рассказал Сергей Кабат, житель деревни Осмоловичи.





2 милиционера посетили жителя деревни Осмоловичи, обвинили в поджоге заброшенного здания местной почты.





«Я этого не делал. И что — они вас били? Да, в наручниках согнули и били», -добавил Сергей Кабат.





Признания выбили, а его сестре Наталье Трахимик сообщили:





«Милиция его уже допросила, направила на лечение, так как признала неадекватным его поведение и увезла на лечение в Могилевскую психиатрическую больницу», — рассказала Наталья Трахимик.



