ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ухудшилась ситуация на рынке труда: безработных стало больше, а вакансий меньше

17.03.2019 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси второй месяц подряд растет число зарегистрированных безработных. На начало марта в стране было 15,8 тысячи официально нетрудоустроенных, сообщают в Минтруда. Это на 1 тысячу человек больше, чем месяцем ранее. Напомним, за январь официальных нетрудоустроенных прибавилось на на 2,3 тысячи человек.

При этом за февраль сократилось число вакансий, а также продолжил падать спрос на рабочих, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,4% от экономически активного населения. В четырех областях этот показатель превысил на 1 марта 0,5% — в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской. Месяцем ранее — 0,4%.

В Гомельской области уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.

На начало марта в Беларуси было 77,5 тысячи свободных рабочих мест (месяцем ранее — 77,6 тысячи). Из них 61,8% — для рабочих. Для сравнения: на начало февраля этот показатель составлял 62,9%, а на начало января — 63,4%.

«Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 марта 2019 года составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 марта 2018 года — 0,4), — уточняют в Минтруда. — При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию, в Гродненской и Минской областях — 0,2, в Минске − 0,1 безработных».


Однако некоторые эксперты считают, что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше. Наш эксперимент показал, что далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, актуальны.

При этом фактическая безработица заметно выше, чем официально зарегистрированная. В Беларуси выросло число фактически нетрудоустроенных. В четвертом квартале прошлого года число безработных по классификации Международной организации труда увеличилось до 245,9 тысячи человек. Для сравнения: в июле-сентябре фактически безработных было 240,5 тысячи, а в апреле-июне — 239,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии МОТ при обследовании домашних хозяйств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси второй месяц подряд растет число зарегистрированных безработных. На начало марта в стране было 15,8 тысячи официально нетрудоустроенных, сообщают в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каплицу-склад, где молился Понятовский, выкупил гродненский бизнесмен. Отдаст ли он ее верующим?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика