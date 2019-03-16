|
Каплицу-склад, где молился Понятовский, выкупил гродненский бизнесмен. Отдаст ли он ее верующим?
Верующие надеются, что древняя святыня, из которой советские власти сделали склад машинного масла, опять станет местом молитвы.
Здание старой католической каплицы на улице Понемуньской в Гродно верующие просили вернуть уже давно. Годами власти присылали только отписки. В результате 12 марта на третьем аукционе святыню вместе с прилегающей территорией и имуществом «Гроднопромтехники» выкупил предприниматель, пишет
Из бывшей каплицы – склад машинного масла и хозяйственной техники
Небольшое здание костела на улице Понемуньской в Гродно является частью бывшей резиденции Станислава Августа Понятовского, куда последний король Речи Посполитой убегал на охоту от настырных сплетен и глаз недоброжелательных придворных. В конце XVIII в. чувствуя неминуемую потерю короны, король начал раздаривать свои владения и резиденция в Понемуни также перешла в частные руки. В XIX в. каплицу перестроили в неоготическом стиле. Верующие здесь молились до 1939 года, однако после войны здание разделило судьбу сотен других белорусских святынь, закрытых коммунистами. В королевском поместье сделали совхоз, с каплицы сняли крест и вокруг появились гаражи – в этом месте появилась машинно-тракторная станция. Само здание святыни использовали как склад, куда сносили сельскохозяйственную технику и где держали машинное масло. Даже после распада Советского Союза здание не отдали верующим, а остатки дворцового комплекса так и не стали востребованным туристическим объектом.
«Годами мы просили, чтобы власти вернули святыню верующим»
Еще в начале 90-х гг. историки, которые делали обзор бывшей святыни, нашли в ней барельеф конца XVII в. с гербом короля Августа І. Находку передали в музей, однако на судьбу каплицы это все равно не повлияло. Здание, признанное историко-культурной ценностью, так и осталось складом на балансе предприятия ОАО «Гроднопромтехника». Еще в начале 2000-х ксендз Евгений Борисюк вместе с верующими пробовал уговорить власти, чтобы отдали каплицу верующим. В 2007 году официально был зарегистрирован приход Пресвятого Спасителя и всех святых, под который и попадала каплица. Однако ни собранные подписи жителей, ни письма в Министерство культуры не дали никакого результата.
«В 2006 году меня назначили настоятелем и мы начали просить, чтобы власти нам дали разрешение отремонтировать храм и снова сделать его местом молитвы. Мы собирали подписи жителей, отправляли руководству, несколько раз писали в министерство. Однако приходила постоянно одна и та же отписка, что святыня находится на территории «Гроднопромтехники», что там машинный двор, большое движение транспорта и это опасно для людей. Даже была организована комиссия в облисполкоме, где власти вместе с епископом Александром Кашкевичем якобы пришли к компромиссу, однако уже через месяц дело опять заглохло. И так длилось до 2016 года, пока нам не сказали, что надо подождать, кто купит территорию», – говорит ксендз Евгений Борисюк, который проводит службы для жителей Понемуни, ул. Подольной и в каплице на католическом кладбище по улице Антонова.
Сегодня жителям Понемуни приходится ездить молиться или в каплицу на старом гродненском кладбище на ул. Антонова, или в другие костелы Гродно. Если бы здание вернули, то молиться приходило бы минимум 150 человек, говорит священник.
Как торговали каплицей и бывшим дворцовым комплексом
Несколько лет назад руководство предприятия ОАО «Гроднопромтехника» все-таки решило продать территорию с пристройками и каплицей.
«Мы не могли выкупить каплицу, так как во-первых у нас денег таких нет, а во-вторых пришлось бы выкупать всю территорию полностью, так как частичная продажа земли не предусмотрена, а нам нужна только святыня, чтобы людям было, где молиться. Каплица внутри еще в довольно хорошем состоянии, хотя ремонт внутри никто не делал. Так, покрасили снаружи и березку на башне срезали», – объясняет кс. Евгений.
На первом аукционе в 2017 году территорию с постройками продавали за более чем 4 млн рублей, второй раз стоимость снизили до 2,8 миллионов, однако покупателей все равно не нашлось. На последнем аукционе в этом году зарегистрировался единственный покупатель, который и забрал недвижимость за 774 тысячи рублей. Им оказался гродненский частный предприниматель Андрей Буяновский.
Покупатель пока не говорит о своих планах на имущество. «Гроднопромтехника» должна покинуть территорию и здания до начала лета. Только тогда станет известно, в каком состоянии здания и что с ними можно сделать. Что делать с каплицей Андрей Буяновский также еще не решил.
«Было бы красивым жестом, чтобы новый владелец позволил нам молиться в храме. Я с ним разговаривал, но он еще пока больших планов не строит. Надо подождать пока предприятие вывезет свое имущество. Будем просить вместе с епископом. Я объяснил, что людям это нужно. И все-таки это может быть еще один королевский уголок нашего города», – говорит кс. Евгений.
Выкупленная территория занимает 4 га земли, на которой находится 16 строений: административные здания, гаражи и также каплица-склад. На данный момент она закрыта для посетителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верующие надеются, что древняя святыня, из которой советские власти сделали склад машинного масла, опять станет местом молитвы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)