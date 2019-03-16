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Сивицкий: Идет подготовка к масштабной информационной войне. Наступление может припасть на выборы

17.03.2019 11:33 — Разное | Партизан  
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Чем закончится противостояние между Россией и Беларусью?

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий высказался по поводу обмена любезностями между МИДами двух стран.


Фото FondGorcakova, Facebook

— Мне кажется, что в течение этого года информационное противостояние Беларуси и России будет иметь циклический характер. Мы это уже наблюдали. Будут обмены жесткими упреками, потом происходить определенное улаживание, — отметил аналитик в интервью Радыё Свабода.

С российской стороны пики этого противостояния сопровождаются залпами федеральных каналов. При этом Россия планомерно разворачивает инфраструктуру информационного влияния. Это не только размещение в Беларуси агентств типа «Спутник», не только наращивание количества телеграмм-каналов, работающих по Беларуси. Уже есть случаи, что российские структуры создают боты в социальных сетях, пророссийские структуры приобретают паблик в социальных сетях и мессенджерах, таких как Вайбэр и телеграмм.


Пока идет такая подготовка к масштабной информационной войны против Беларуси. Мне кажется, что ее следует ожидать во второй половине года, когда в Украине пройдут президентские и парламентские выборы. И это российское информационное наступление может припасть на белорусские нынешние выборы, скорее всего это будут президентские выборы.

 
 
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