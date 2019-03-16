Соболенко выиграла парный титул на турнире в Индиан-Уэллсе

Для Соболенко и Мертенс это был всего второй совместный турнир и первый совместный титул. Они взяли реванш у действующих победительниц «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Крейчиковой и Синяковой, которым уступили в январе в 3-м круге на Australian Open. И то поражение остается для белоруски и бельгийки единственным за время их сотрудничества, которое насчитывает 8 матчей.

Катерина Синякова сейчас занимает 1-е мест в парном рейтинге WTA, ее партнерша Барбора Крейчикова — 2-е. У Арины Соболенко в парном рейтинге 65-я позиция, у Элизе Мертенс — 11-я.





Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9, в четвертьфинале взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3, а в полуфинале оказались сильнее Габриэлы Дабровски из Канады и китаянки Сюй Ифань — 6:2, 7:6 (7:5). Эта пара соперниц имела на турнире 5-й номер посева.







