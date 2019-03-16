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На БелЖД произошло возгорание локомотива

17.03.2019 13:01 — Разное | Ежедневник  
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На БелЖД произошло возгорание локомотива

фото: Следственного комитета РБ

В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. ЧП случилось 16 марта примерно в 16.00 в двух километрах севернее железнодорожной станции Бухличи. Произошло горение моторного отсека внутри тепловоза. До прибытия подразделений МЧС двое машинистов приняли меры по ликвидации горения при помощи огнетушителей. Также они отцепили горящий локомотив, а вторым тепловозом отбуксировали вагоны на безопасное расстояние.

"Загорание локализовано и ликвидировано. Огонь повредил двигатель, электрооборудование, электропроводку головного тепловоза", - отметили в Брестском областном управлении МЧС. Машинисты не пострадали, груз не поврежден. "Столинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются", - добавил официальный представитель областного УСК.-
 

 
 
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В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
 
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