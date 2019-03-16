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На БелЖД произошло возгорание локомотива
17.03.2019 13:01 — Разное | Ежедневник
фото: Следственного комитета РБ
В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщил
"Загорание локализовано и ликвидировано. Огонь повредил двигатель, электрооборудование, электропроводку головного тепловоза", - отметили в Брестском областном управлении МЧС. Машинисты не пострадали, груз не поврежден. "Столинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются", - добавил официальный представитель областного УСК.-
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В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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