С 2013 года выездной турпоток из России снизился на 21%

По подсчетам аналитиков исследовательской компании Euromonitor International, в прошлом году число туристических поездок во всем мире выросло на 5% до 1,4 млрд, сообщает "Коммерсант". Самым быстрорастущим рынком оказалась Азия. Здесь число поездок выросло на 8%. В денежном выражении рынок туризма в 2018 году достиг $2,5 трлн. По прогнозам компании, среднегодовые темпы роста туристического потока в 2018-2023 годах составят 4%, а доходов от туризма - 5%. Лидерами по выездному туризму остаются граждане США. Здесь турпоток с 2013 года вырос на 44%, в прошлом году американцы совершили 115,3 млн поездок. Также в топе Германия (рост на 21%, 111 млн поездок), Китай (на 68%, 98 млн поездок), Великобритания (на 22%, 88,3 млн поездок) и Франция (на 20%, 52,2 млн поездок).

Расходы потребителей на туризм продолжают расти - доля затрат потребителей на туризм и отдых в мире в целом уже достигает 17%. Для Западной Европы этот показатель составляет 20%, для России - 11%. 9% людей в мире в целом не реже одного раза в месяц совершают покупки в этой сфере, для России этот показатель равен 3%. По оценке Euromonitor, 28% потребителей в мире в целом и 41% россиян планируют увеличить расходы на путешествия.

Одна из усиливающихся тенденций - рост доли продаж в интернете. Уже 47% мировых продаж приходится на интернет, причем доля покупок с мобильных устройств достигает 16%. В некоторых регионах доля онлайн-продаж уже больше половины: в Австралии и Новой Зеландии она достигла 63%, в Северной Америке - 57%, а в Западной Европе - 51%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе на онлайн-продажи приходится 44%, в Восточной Европе - 42%, в России - 47%. По данным аналитиков Euromonitor International, 83% путешественников ищут в интернете информацию при планировании поездки, 48% заказывают туры, билеты или отели онлайн, 36% покупают в интернете дополнительные туристические услуги во время поездки. 69% туристов делятся впечатлениями онлайн во время поездки. Euromonitor International указывает и на другие тенденции: исчезновение границ между индустриями и форматами; распространение в этой сфере, как и во многих других, совместного потребления; расширение осознанного потребления и заботы об окружающей среде, отмечает "Коммерсант".

Российский турпоток до 2023-го будет расти на 3-5% ежегодно

С 2013 года выездной турпоток из России снизился на 21%. В 2013 году число поездок составило 45,2 млн, а в 2018-м - 35,8 млн. В 2018 году в сравнении с 2017-м число выездов россиян за рубеж выросло на 6%, а туристических поездок - на 7%. Главными направлениями стали Турция, Германия, Таиланд, Италия и Испания. Увеличилось количество иностранцев, приезжающих в Россию. В целом число таких въездов выросло в 2018 году на 2%, а число туристических поездок - на 10%. Активнее всего в Россию ехали граждане Китая (рост на 14%), Германии, Южной Кореи (рост на 44%), США и Израиля, пишет "Коммерсант".

По базовым прогнозам Euromonitor International, выездной поток из России до 2023 года будет расти в среднем на 3% в год и достигнет 45 млн. Въездной туризм будет увеличиваться на 5% в год - до 32 млн. При негативном сценарии, предусматривающем глобальный кризис в этот период (рост ограничений на торговлю и иммиграцию, падение ВВП минимум на 5%, замедление роста производительности труда и др.), выездной поток к 2023 году составит 40 млн поездок, въездной - 31 млн.