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Страны ОПЕК+ в феврале улучшили выполнение сделки

17.03.2019 12:49 — Разное | Интерфакс  
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 Страны ОПЕК+ в феврале лучше выполнили обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки, чем это было в январе, сообщил в воскресенье журналистам в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Выполнение сделки продолжает улучшаться (в феврале - ИФ) по сравнению с показателями января. Я не буду говорить конкретные цифры и рекомендую дождаться заседания министерского мониторингового комитета, комитет представит отчёт, в котором будут цифры по исполнению сделки", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что выполнение сделки в феврале составило 89% против 83% в январе.

Россия, в свою очередь, еще в конце прошлого года договорилась с участниками ОПЕК+, что будет сокращать добычу постепенно и на полное выполнение обязательств по сделке (сокращение на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018г) выйдет только в конце марта - начале апреля.

 
 
 
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 Страны ОПЕК+ в феврале лучше выполнили обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки, чем это было в январе, сообщил в воскресенье журналистам в Баку...
 
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