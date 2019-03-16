Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником – Днем Святого Патрика, сообщила пресс-служба главы государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь рассчитывает на развитие отношений с Ирландией - Лукашенко Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с...

"Рассчитываю на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, - говорится в поздравлении. - Беларусь всегда будет благодарна гражданам Ирландии за их многолетнюю самоотверженную гуманитарную деятельность по поддержке жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС".