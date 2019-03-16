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Беларусь рассчитывает на развитие отношений с Ирландией - Лукашенко

17.03.2019 12:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником – Днем Святого Патрика, сообщила пресс-служба главы государства.

"Рассчитываю на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, - говорится в поздравлении. - Беларусь всегда будет благодарна гражданам Ирландии за их многолетнюю самоотверженную гуманитарную деятельность по поддержке жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС".
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с...
 
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