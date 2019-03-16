﻿ Киевляне обвиняют минский бар для веганов в плагиате интерьера. Сравните фото заведений. 21.by
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Киевляне обвиняют минский бар для веганов в плагиате интерьера. Сравните фото заведений

17.03.2019 13:43 — Разное | KYKY  
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Киевский сэндвич-бар в своих социальных сетях сделал пост, в котором обвинил еще не открывшийся минский Green+Go в плагиате интерьера. «Друзья, какие-то умельцы в Минске продублировали наш ORANG+UTAN. Мы к этому не имеем никакого отношения. И смешно, и грустно одновременно», – написали киевляне в своем посте. 

Чуть позже в комментариях появилось немного подробностей: «Несколько человек из Минска прислали нам фотки практически синхронно, хотя заведение еще не открыто, им показалось очень похоже, как и всем людям в комментах. Нам тоже кажется, на основе фото, что это копия. Плюс эти «создатели» приходили к нам, хотели франшизу или каких-то партнерских отношений, мы сделали им предложение, которое они согласились обдумать. Ответ они никакой не дали, но в итоге мы увидели это заведение».

Как выглядит минский бар 


Для справки: Green+Go – заведение для веганов и вегетарианцев, которое в скором времени должно открыться на улице Октябрьская, 19.


Как выглядит киевский бар 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
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Киевский сэндвич-бар в своих социальных сетях сделал пост, в котором обвинил еще не открывшийся минский Green+Go в плагиате интерьера. «Друзья, какие-то умельцы в...
 
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