Киевляне обвиняют минский бар для веганов в плагиате интерьера. Сравните фото заведений

Киевский сэндвич-бар в своих социальных сетях сделал пост , в котором обвинил еще не открывшийся минский Green+Go в плагиате интерьера. «Друзья, какие-то умельцы в Минске продублировали наш ORANG+UTAN. Мы к этому не имеем никакого отношения. И смешно, и грустно одновременно», – написали киевляне в своем посте.



Чуть позже в комментариях появилось немного подробностей: «Несколько человек из Минска прислали нам фотки практически синхронно, хотя заведение еще не открыто, им показалось очень похоже, как и всем людям в комментах. Нам тоже кажется, на основе фото, что это копия. Плюс эти «создатели» приходили к нам, хотели франшизу или каких-то партнерских отношений, мы сделали им предложение, которое они согласились обдумать. Ответ они никакой не дали, но в итоге мы увидели это заведение».

Как выглядит минский бар



Для справки: Green+Go – заведение для веганов и вегетарианцев, которое в скором времени должно открыться на улице Октябрьская, 19.



Как выглядит киевский бар