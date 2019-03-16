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В Индии нашли человеческий скелет, которому пять тысяч лет

17.03.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
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Индийские археологи обнаружили человеческий скелет возрастом около пяти тысяч лет в районе пустыни Качский Ранн в западном штате Гуджарат. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила газета Asian Age, в этом месте на прямоугольном участке 300×300 м нашлось сразу 250 древних могил, и одна из них, как оказалось, самая древняя — относится к III тысячелетию до нашей эры. 

Но уникальность этой находки не только в ее возрасте — в этих местах в древности находилась цивилизация долины Инда, которую называют Хараппской. Она оставила после себя развалины городов, построенных по единому строгому плану с уникальной системой канализации и даже с бассейнами — самыми древними из известных на сегодняшний день.

Также от нее сохранились остатки морских портов — эта древняя культура вела активную морскую торговлю, считается, что именно эту страну шумеры называли государством Мелухха, откуда в Междуречье везли слоновую кость и другие ценности. Осталось от этой страны и множество печатей с письменностью, которая до сих пор не расшифрована.

Пустыня Качский Ранн лежит у берега Аравийского моря, сегодня это заболоченные солончаки, а тысячи лет назад, как уверены геологи, здесь впадала в море легендарная река Сарасвати — она была признана древними индийцами священной задолго до того, как была обожествлена река Ганг. Сарасвати, в переводе «богатая водой», исчезла из-за климатических и геологических изменений еще до нашей эры. В священных Ведах она упоминается более 50 раз. Именно на ее берегах, как полагают историки, зарождалась древняя индийская цивилизация.

Важность обнаружения этого скелета заключается еще в том, что от тех времен осталось не так много человеческих останков. Поэтому остается вопрос, кем этнически были жители Индской цивилизации. В настоящее время в Индии идет спор: одни уверяют — что цивилизацию создало доарийское население Индостана, затем покоренное пришедшими сюда в середине II тысячелетия до нашей эры кочевыми племенами ариев. А вторые не сомневаются, что великие города Мохенджо-Даро и Хараппа построены как раз древними ариями.

Теперь ученые должны подтвердить или опровергнуть эту точку зрения. Скелет отправлен в Керальский университет, где исследователи попытаются определить его возраст, пол, возможную причину смерти и этническую принадлежность.

 
 
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Археологи относят находку к Хараппской цивилизации.
 
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