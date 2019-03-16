«Его не проведешь! Все просчитает». Как невероятная память привела 4-летнего Артема в «Лучше всех»

На «Первом канале» его представили мальчиком с феноменальной памятью. Он обращался к Максиму Галкину на «ты» и сумел его удивить. «Это самое странное умение, которое я встречал в жизни», — заключил Галкин. SPORT.TUT.BY рассказывает о таланте 4-летнего Артема Гавриловича, сына видных белорусских спортсменов, который неделю назад блеснул в проекте «Лучше всех».



Артем с мамой и папой — Олесей Бабушкиной и Алексеем Гавриловичем

«На дне рождения у Гутора Артем ходил по кругу, как шахматный гроссмейстер, и называл номера карточек»

Родители Артема — это гимнастка Олеся Бабушкина, бронзовый призер Олимпиады-2008 в групповых упражнениях, и Алексей Гаврилович, защитник футбольного минского «Динамо». В детстве Олеся и Алексей собирали наклейки в журналы про животных, кукол Барби и футбол-хоккей соответственно, вот и сына сумели увлечь.

У Артема до поездки на «Лучше всех» имелась собственная большая коллекция наклеек с футболистами ведущих национальных команд мира. Она включала в себя основной журнал Road to 2018 FIFA World Cup Russia на 480 наклеек, которому до полного комплекта не хватало двух штук, еще пять таких журналов с повторными наклейками и пачку «повторок».

— Это было около полутора лет назад, — рассказывает Олеся о том, как обнаружила удивительную способность сына. — У него на столе лежали повторные наклейки — порядка 150 штук, в чем я усмотрела беспорядок. Сказала Артему: «Давай ты соберешь наклейки, а то они занимают весь стол! Ни порисовать, ни чем-то другим заняться не можешь». Начала убирать — наклейки лежали картинкой сверху, а Артем возьми да и называй номера, которые изображены на оборотной стороне наклеек. «Подожди, а откуда ты знаешь?» — «Я все знаю!» Ладно, стала проверять. Когда он с первого раза озвучил номера всех наклеек в стопке, я была реально в шоке! Позвонила мужу: «Ты с ним учил?» — «Нет. О чем речь? 480 штук? Это невозможно запомнить!» Тогда я побеспокила маму: «Может, ты с Артемом учила?» — «Нет». Дедушка — тоже нет. Когда Артем встретился с папой, то предупредил: «Дедушка был в шоке, и ты сейчас будешь в шоке!»

— Ты знаешь все эти карточки наизусть, что ли? — переспросил у Артема Максим Галкин, когда мальчика привезли на проект «Лучше всех». В эфире «Первого канала» выпуск с Артемом вышел 10 марта.

— Ну смотри! Ты показывай мне [картинки], а я буду угадывать их [номера]. Я умею угадывать все 480 штук, — заверил маленький мнемоник.

— А если я тебе прям совсем уголок [наклейки] покажу? — лишь только Максим вытянул краешек наклейки, как тут же последовал ответ:

— 47.

— Что? — у Галкина округлились глаза. — Ребят, ну это вообще! Я даже не понял… Это ты по шевелюре [футболиста] и по цвету трибун определил, что это — 47? […] Артем, ты знаешь, это самое крутое и при этом самое странное умение, которое я встречал в жизни.

— Артем, как тебе удалось запомнить номера такого количества карточек? — спрашиваем мы.

— Потому что они такие разноцветные, там есть изображения лиц…





Заявку об участии в проекте «Лучше всех» мама мальчика подала в 2017 году, когда Артему было три года. Представляете, уже в этом возрасте он давал свое собственное представление!

— В апреле 2018-го на праздновании дня рождения Сани Гутора (вратаря брестского «Динамо». — Прим.ред.) собралось много других футболистов с семьями — Веретило, Мозолевский, да много кто, — вспоминает случай Алексей Гаврилович. — У нас были с собой наклейки, чтобы в случае чего чем-то занять сына. Ну вот мы и решили раздать каждому, кто был в гостях у Сани, а это около 20 человек, по 20 наклеек. Артем ходил по кругу, как шахматный гроссмейстер, и называл номера карточек. «Может, номера как-то просвечиваются? Как это возможно?» — удивлялись ребята. Пытались запутать, но такие фокусы с Артемом не проходят.

— То есть в три года ваш сын был знаком с трехзначными цифрами? — интересуемся мы.

— Мы действительно довольно рано научили его считать, — объясняет Олеся. — К двум с половиной годам Артем считал до десяти. Понял систему, так что пошел дальше. Обучение счету для нас, родителей, которые много времени проводят в дороге, было попыткой занять ребенка. Сначала мы учились производить на пальцах простые вычисления — складывания и вычитания, а затем Артем стал складывать в уме. Видя дорожные знаки с указанием скорости, он складывал цифры, изображенные на них. Сейчас Артем на слух складывает в пределах ста. То есть «17+15» — это легко для него.

— Бывает, мы едем на тренировку, и он предлагает: «Давай в примеры играть», — продолжает Алексей. — Я ему задаю, он — мне. А чтобы я не ответил, Артем приводит тысячи, миллионы и так далее. Иногда сын просит телефон, открывает приложение «Калькулятор» и решает примеры, которые пока не может посчитать в уме. Есть у него и собственно сам калькулятор.





— Раньше Артем во время знакомства с людьми спрашивал, не как их зовут, а сколько им лет и на каком этаже они живут, — говорит Олеся. — То есть собирал о новых знакомых как можно больше информации в цифровом виде.

А вот другой пример от Алексея:

— Артем может попросить скушать чипсы, но не так, что полпакета, а, например, 15 штук… Его не проведешь! Все просчитает. И уж если ты что-то пообещал Артему, то, конечно, обязан сделать, ведь он точно не забудет.

«Я понимаю, что ты там с Галкиным чи-чи-чи, на-на-на! Но не до такой же степени!»

Как и отец Артем занимается футболом — в частных школах Минска и Гомеля, так как родители живут на два города. Когда потребовалось определиться с игровым номером, Артем выбрал отцовский — «25-й».

— 4−4−2 и 4−3−2−1 — это мальчику о чем-то говорит?

— Нет, ведь при обучении малышей футболу акцент делается на развитии координации и работе с мячом, — говорит Алексей. — Хотя футбол мы смотрим по телевизору. Перед стартом недавнего матча между «Баварией» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов вывели графику с расстановкой игроков на поле, а Артем такой раз-раз и все номера назвал. Во время игры спрашивал: «Так, 7-й номер. Как его зовут?» А я ему: «За кого болеешь?» — «За „Ливерпуль“! А какие они?» — «Белые». — «Ах, белые! Самые сильные! Белые, белые!» Как Мане забил, так Артем от восторга скакал на кухне: «Как? Ты это видел?» Сын уже знает, что такое аут и удар от ворот, недавно спросил, почему в ситуации с офсайдом судья остановил игру. «Ну, сынок, тяжело объяснить!» Я попробовал, но, думаю, пока это правило Артем не усвоил.















На первой тренировке Артема после выхода в свет выпуска «Лучше всех» с его участием наставник Александр Лебедев, бывший футболист, много шутил о телевизионной славе подопечного и его таланте все запоминать.

— Ну-ка, быстро, 388-й номер — кто изображен? — таким вопросом встретил тренер Артема. Мальчик растерялся, ведь он не знает футболистов по именам, но может по изображению определить их номер в журнале.

— Александр Лебедев! Как тебе такой ответ? — смеялся тренер, глядя на замешательство ребенка. Разумеется, наклейки с фотографией Лебедева в журнале Артема нет.

— Что это за танцульки? — журил Артема Лебедев за неправильное выполнение упражнения. — Я понимаю, что ты там с Галкиным чи-чи-чи, на-на-на! Но не до такой же степени!

— Артем не знал, куда он едет и что его будут снимать на камеру, — поясняет Олеся. — Для сына имело значение только то, что во время поездки в Москву ему купят наклейки. По прибытии мы рассказали сыну про Максима Галкина, показали, как он выглядит. Вероятно, все это помогло Артему быть раскрепощенным на съемочной площадке. И до сих пор мы не объясняем ему, насколько это нерядовое событие — сняться в программе «Первого канала». Конечно, мы гордимся сыном и в то же время хотим, чтобы у него было понимание о необходимости развиваться. Как это в спорте бывает: ты поднялся на пьедестал, а потом спустился и начал все сначала.

— Сколько раз вы пересмотрели видео с сыном?

— Много! В первый раз было любопытно, что из отснятого попадет в эфир. Затем присматривались к мелочам: допустим, как Артем говорил. Тут я припомнила слова отца о том, что он не смог смотреть прямую трансляцию с моим выступлением на Олимпиаде 2008 года, ушел… Да, благодаря опыту в «Лучше всех» мы с Лешей стали лучше понимать своих родителей, которые жутко переживали за нас, когда приходило время для ответственных соревнований.





На тренировки к Александру Лебедеву Алексей Гаврилович привел сына по рекомендации еще одного бывшего футболиста Максима Жавнерчика. У Лебедева занималась дочь лидера БАТЭ Станислава Драгуна, сына к нему водит еще один известный футболист Михаил Афанасьев.

В игре один на один Артем здорово проявил себя в обороне. Ни в чем не уступил в борьбе своему визави, прессинговал его и защищал ворота в самоотверженных прыжках. Мог забить, но после того, как тренер пообещал премиальные, чуть расслабился — 0:0.

В конце занятия Лебедев повторял с учениками слова на английском языке, а темой был транспорт: «машина», «поезд», «велосипед,» «самолет», «метро», «лодка».

— Александр, вы что, таким образом отовите ребят к тому, чтобы впоследствии они уехали в сильный чемпионат?

— Да, но на метро далеко не уедешь!.. Хотим гармонично развивать детей через язык футбола и вовсе не позиционируем себя, как футбольный клуб. Для нас важно, как физически развивается ребенок и как он ведет себя в коллективе. В дневниках детей отмечаем их социальные навыки: дисциплина, внимательность, стрессоусточивость, целеустремленность. Потом у нас есть технические навыки: техника бега, координация, скорость, ловкость, ведение мяча, удары.

— Как бы вы оценили футбольные качества Артема?

— У него работает голова. Понимает, что не нужно при первой возможности бить по мячу, а лучше стараться довести его до ворот. Артем здорово ставит ногу во время удара. Некоторые дети в 7 лет и старше не понимают, как исполнить. Над точностью удара Артему еще предстоит потрудиться, чем, как я понимаю, он с папой занимается. У Артема хорошая скорость, он ловкий малый.

«Артем был бы прекрасным гардеробщиком. Кто еще может так быстро и легко соотнести внешность человека с номером?»

Специально для Артема Гавриловича в «Лучше всех» заказали две недостающие в коллекции мальчика наклейки. Их доставили из Швейцарии.

— Смотри, что это? — Галкин вынул карточку из внутреннего кармана пиджака.

— 295-й [номер карточки], — закатывался смехом Артем. Родители показывали ему в интернете, как выглядят наклейки, которых у него не было.

— Да, эта та [карточка], которой тебе не достает. А это что?

— 87-й.

— Ну ты доволен?

— Да!

— Галкин, кстати, посчитал, что Артем мог бы быть комментатором, — далее Олеся приводит невошедший в эфир «Первого канала» диалог:

— Максим принялся говорить от имени Артема: «75-й прорывается по левому флангу, передает мяч 32-му и теперь 87-й, которого тебе не хватает в журнале, забивает гол». А вот еще шутка от Максима: «Артем был бы прекрасным гардеробщиком. Кто еще может так быстро и легко соотнести внешность человека с номером?»





— Я бы понял, если бы сын соотносил звезд футбола — там Неймара или Гризмана, чьи футболки есть у Артема, Месси или Роналду — с номерами в журнале, так нет, — итожит разговор Алексей. — Показываешь ему сантиметр, то есть фрагмент наклейки, а он сходу называет номер! Или может сказать, что в первом, втором и третьем журналах у него есть такая наклейка, а в четвертом — нет.

— Вам не приходило в голову, что ему надо как-то еще использовать эту феноменальную память? — Максим Галкин был озабочен практичностью таланта Артема.

— Мы думаем, как эту способность лучше применить, — сказал Алексей.

На тренировке по футболу у тренера Артема родилась шутка о том, что было бы здорово обучить мальчика игре в покер, ведь с его памятью и тяге все считать можно немало заработать. Впрочем, какой бы род деятельности в будущем не выбрал Артем, с такими навыками у него почти наверняка везде будут хорошие стартовые позиции. А пока он в удовольствие занимается футболом и собирает наклейки в новый журнал — Panini FIFA 365−2019.