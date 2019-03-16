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Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе

17.03.2019 14:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередным трофеем пополнилась копилка белорусской теннисистки Арины Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша спортсменка взяла парный разряд на турнире в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого почти 9 миллионов долларов.

Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе

В финале Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс переиграла дуэт Катерина Синякова/Барбара Крейчикова. Победа оказалась очень уверенной, счет по партиям – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе

Отметим, это первый совместный титул для нашего дуэта. А для белоруски это и вовсе первый успех в парном разряде. Вдвойне приятно, что он случился на таком статусном турнире.

Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе
 
 
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Новости Беларуси. Очередным трофеем пополнилась копилка белорусской теннисистки Арины Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша спортсменка...
 
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