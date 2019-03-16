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Внушительный список, где будут отключать электроэнергию. Будь в курсе и не паникуй!

17.03.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отключения носят плановый характер, в наш обзор попадают только те, которые будутпроисходить в самом городе Бресте, и в Брестском районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64408.php

Внушительный список, где будут отключать электроэнергию. Будь в курсе и не паникуй!

Город Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 18.03.2019 09:00 18.03.2019 14:00 : пер. Лучинского ; ул. Лучинского 2-26, 1-25. ул. Столинская 7-23; ул. Кобринская 7/4-24/3,7/6-15/5 ; ул. Широкая 1-13; ул. Журавецкая 5-59; пер. Широкий кап.ремонт
2 18.03.2019 09:00 18.03.2019 16:45 : ул. Ленина23,50,48,46, 62,62/2,64,64/1. ул. Дзержинского 4; ул.К.Маркса 59/1,53,55,51,48,63,57,43,46,49,61,гоголя 25/1,19,21,25 тп 429 - 1с
3 18.03.2019 09:00 18.03.2019 12:00 ул. Сикорского 4-14, 3-15; ул.Челюскина 4-25/1, 3-19; ул. Пушкинская 91-95, 132-136,ул.Восточная 4-16 тп 15 вл-0.4кВ
4 18.03.2019 13:00 18.03.2019 16:00 ул. Мошенского 162-198, 115-145; ул. Коммерческая 6-28; пер.2-й Коммерческий 1-13 ; пер. Брусничный 6,8,9, пер.Тихий 9-9/2; ул,Новозадворская,46-66,67-79,ул.Брусничная 2-10,3-7,ул.Автолюбителей 16-20 тп 511 вл=0,4кв
5 19.03.2019 09:00 19.03.2019 12:00 ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 тп 105 л-3
6 19.03.2019 09:00 19.03.2019 16:45 ул. Ленина23,50,56,48,46,42,44,52; ул. Будёного 3,5,7,8,10,12,12/1; ул.К.Маркса 43/1;63,53,55,57,48,43,46,49,61,51 ул. Гоголя 15,19,21,25,25/1 тп 429 -2с0,4кВ
7 19.03.2019 13:00 19.03.2019 16:00 ул. Нарочанская 21-55, 22-60. тп 520
8 20.03.2019 09:00 20.03.2019 16:00 пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,59,75.пер.2-й Западный 57-61, тп 13
9 20.03.2019 09:00 20.03.2019 16:00 ул.Кирова 50,50Б,52/1,52Б тп 154 кап.ремонт
10 21.03.2019 09:00 21.03.2019 16:00 пер.2-й Западный 25-59,32-56/1,пер. 3-й Западный 1 тп 13
11 22.03.2019 09:00 22.03.2019 16:00 ул. Троицкая 1-27,2-22;ул. Подбусынская 1-27, 2-30. тп 518
12 25.03.2019 09:00 25.03.2019 16:01 Ул.Речицкая 45/1,55,55А,55Б,ул.Смирнова 93/1,93/2,93/3 кап.рем тп 164

Брестский район:

Начало Конец Район отключения Причина
1 18.03.2019 09:00 18.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Трудовая, Полевая, Набережная. Ремонтные работы на ВЛ-0,4-10кВ.
2 19.03.2019 08:57 19.03.2019 16:00 р-он. п. Омелино, Цех деревообработки, ИП Ворошина. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
3 20.03.2019 09:00 20.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Трудовая. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
4 21.03.2019 09:00 21.03.2019 16:00 д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая, полигон ТБО. Ремонтные работы на ТП-362.
5 21.03.2019 09:00 21.03.2019 16:00 д. Дубок, ул. Центральная, Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
6 21.03.2019 09:00 21.03.2019 16:00 д. Нехолсты, ул. Северная. Реконструкция ВЛ.
7 22.03.2019 09:00 22.03.2019 16:00 д. Зеленец, ул. Новая, Ф.Х. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
8 22.03.2019 09:00 22.03.2019 17:00 д. Нехолсты, ул. Северная. Реконструкция ВЛ.
 
Теги: Брест
 
 
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