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Внушительный список, где будут отключать электроэнергию. Будь в курсе и не паникуй!
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Отключения носят плановый характер, в наш обзор попадают только те, которые будутпроисходить в самом городе Бресте, и в Брестском районе.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news64408.php
Город Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|18.03.2019 09:00
|18.03.2019 14:00
|: пер. Лучинского ; ул. Лучинского 2-26, 1-25. ул. Столинская 7-23; ул. Кобринская 7/4-24/3,7/6-15/5 ; ул. Широкая 1-13; ул. Журавецкая 5-59; пер. Широкий
|кап.ремонт
|2
|18.03.2019 09:00
|18.03.2019 16:45
|: ул. Ленина23,50,48,46, 62,62/2,64,64/1. ул. Дзержинского 4; ул.К.Маркса 59/1,53,55,51,48,63,57,43,46,49,61,гоголя 25/1,19,21,25
|тп 429 - 1с
|3
|18.03.2019 09:00
|18.03.2019 12:00
|ул. Сикорского 4-14, 3-15; ул.Челюскина 4-25/1, 3-19; ул. Пушкинская 91-95, 132-136,ул.Восточная 4-16
|тп 15 вл-0.4кВ
|4
|18.03.2019 13:00
|18.03.2019 16:00
|ул. Мошенского 162-198, 115-145; ул. Коммерческая 6-28; пер.2-й Коммерческий 1-13 ; пер. Брусничный 6,8,9, пер.Тихий 9-9/2; ул,Новозадворская,46-66,67-79,ул.Брусничная 2-10,3-7,ул.Автолюбителей 16-20
|тп 511 вл=0,4кв
|5
|19.03.2019 09:00
|19.03.2019 12:00
|ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
|тп 105 л-3
|6
|19.03.2019 09:00
|19.03.2019 16:45
|ул. Ленина23,50,56,48,46,42,44,52; ул. Будёного 3,5,7,8,10,12,12/1; ул.К.Маркса 43/1;63,53,55,57,48,43,46,49,61,51 ул. Гоголя 15,19,21,25,25/1
|тп 429 -2с0,4кВ
|7
|19.03.2019 13:00
|19.03.2019 16:00
|ул. Нарочанская 21-55, 22-60.
|тп 520
|8
|20.03.2019 09:00
|20.03.2019 16:00
|пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,59,75.пер.2-й Западный 57-61,
|тп 13
|9
|20.03.2019 09:00
|20.03.2019 16:00
|ул.Кирова 50,50Б,52/1,52Б
|тп 154 кап.ремонт
|10
|21.03.2019 09:00
|21.03.2019 16:00
|пер.2-й Западный 25-59,32-56/1,пер. 3-й Западный 1
|тп 13
|11
|22.03.2019 09:00
|22.03.2019 16:00
|ул. Троицкая 1-27,2-22;ул. Подбусынская 1-27, 2-30.
|тп 518
|12
|25.03.2019 09:00
|25.03.2019 16:01
|Ул.Речицкая 45/1,55,55А,55Б,ул.Смирнова 93/1,93/2,93/3
|кап.рем тп 164
Брестский район:
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|18.03.2019 09:00
|18.03.2019 16:00
|д. Чернавчицы, ул. Трудовая, Полевая, Набережная.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4-10кВ.
|2
|19.03.2019 08:57
|19.03.2019 16:00
|р-он. п. Омелино, Цех деревообработки, ИП Ворошина.
|Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
|3
|20.03.2019 09:00
|20.03.2019 16:00
|д. Чернавчицы, ул. Трудовая.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|4
|21.03.2019 09:00
|21.03.2019 16:00
|д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая, полигон ТБО.
|Ремонтные работы на ТП-362.
|5
|21.03.2019 09:00
|21.03.2019 16:00
|д. Дубок, ул. Центральная, Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|6
|21.03.2019 09:00
|21.03.2019 16:00
|д. Нехолсты, ул. Северная.
|Реконструкция ВЛ.
|7
|22.03.2019 09:00
|22.03.2019 16:00
|д. Зеленец, ул. Новая, Ф.Х.
|Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
|8
|22.03.2019 09:00
|22.03.2019 17:00
|д. Нехолсты, ул. Северная.
|Реконструкция ВЛ.
Теги
: Брест
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Отключения носят плановый характер, в наш обзор попадают только те, которые будутпроисходить в самом городе Бресте, и в Брестском районе. Город Брест ...
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