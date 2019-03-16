Локомотив загорелся во время движения в Столинском районе

В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Фото Следственного комитета

Инцидент произошел 16 марта примерно в 16.00. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС возгорание локализовали. Машинист и его помощник не пострадали.



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фото - МЧС

"Столинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства выясняются", - отметил Дмитрий Иванюк.

16.03.2019 года в 15-54 в Столинский РОЧС поступило сообщение о возгорании тепловоза грузового поезда в 2 км севернее железнодорожной станции Бухличи Столинского района.

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение моторного отсека внутри тепловоза, два машиниста покинули тепловоз самостоятельно. До прибытия подразделений МЧС машинистами поезда приняты меры по ликвидации горения при помощи двух огнетушителей.

Горевший головной тепловоз отцеплен машинистами, вторым тепловозом состава отбуксированы на безопасное расстояние вагоны. Загорание локализовано и ликвидировано. В результате загорания огнем повреждены двигатель, электрооборудование, электропроводка головного тепловоза. Пострадавших нет, груз не поврежден.

Состав и поврежденный тепловоз отбуксированы на запасной путь. Следственным комитетом проводятся мероприятия для установления причины загорания.