21 марта 2019 года – единый день информирования населения

Тема: «Конституция Республики Беларусь: для людей и во имя будущего страны (к 25 – летию Основного Закона белорусского государства)».

Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

группа № 1 (рук. Шайбак В.Л.): учреждения культуры: актовый зал ГУО «Кореличская ДШИ» — 10.00;

группа № 2 (рук. Шкадов А.В.): СПК «Свитязянка-2003»: мехмастерские агр. Райца – 08.00;

группа №3 (рук. Коршун А.Н.): отдел принудительного исполнения Кореличского района, управление по работе с плательщиками по Кореличскому району инспекции МНС по Новогрудскому району, районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений – 14.30;

группа № 4 (рук. Лазаревич И.Р.): представительство Белгосстраха по Кореличскому району – 11.30;

группа № 5 (рук. Абрамчик Р.Ю.): ГУО «Жуховичская средняя школа» – 14.40;

группа № 6 (рук. Былич А.А.): Циринский сельсовет: адм. здание – 10.00.