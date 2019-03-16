С удара биржевого колокола в Беларуси стартует международная Неделя финансовой грамотности 2019

banki24.by В 10 часов утра состоится церемония торжественного открытия международной Недели финансовой грамотности в Республике Беларусь. С приветственным словом к ребятам обратятся Председатель Правления Биржи — Аухименя Андрей Григорьевич и представитель Национального банка Республики Беларусь. Символический «удар» в биржевой колокол молодыми людьми даст старт проведению различных мероприятий по финансовой грамотности в Республике Беларусь. На Бирже в этот день для подрастающего поколения будет проведен тематический урок, после чего состоятся конкурсы и викторины с награждением самых активных участников, пишет





Международная Неделя финансовой грамотности 2019 (Global Money Week) пройдет в Республике Беларусь, как и во всем мире, с 25 по 31 марта 2019 г. Цель многочисленных мероприятий, проводимых в рамках Global Money Week, — познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода. Важно, чтобы ребята поняли главную идею: необходимо учиться принимать правильные финансовые решения, потому что разумное отношение к деньгам позволит им в будущем реализовать свои планы, обеспечит финансовую безопасность и благополучие.









История Global money week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании увеличивается. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения.

