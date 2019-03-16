ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С удара биржевого колокола в Беларуси стартует международная Неделя финансовой грамотности 2019

17.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
25 марта 2019 года Белорусская валютно-фондовая биржа традиционно распахнет свои двери перед старшеклассниками белорусских средних образовательных учреждений.

В 10 часов утра состоится церемония торжественного открытия международной Недели финансовой грамотности в Республике Беларусь. С приветственным словом к ребятам обратятся Председатель Правления Биржи — Аухименя Андрей Григорьевич и представитель Национального банка Республики Беларусь. Символический «удар» в биржевой колокол молодыми людьми даст старт проведению различных мероприятий по финансовой грамотности в Республике Беларусь. На Бирже в этот день для подрастающего поколения будет проведен тематический урок, после чего состоятся конкурсы и викторины с награждением самых активных участников, пишет banki24.by

Международная Неделя финансовой грамотности 2019 (Global Money Week) пройдет в Республике Беларусь, как и во всем мире, с 25 по 31 марта 2019 г. Цель многочисленных мероприятий, проводимых в рамках Global Money Week, — познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода. Важно, чтобы ребята поняли главную идею: необходимо учиться принимать правильные финансовые решения, потому что разумное отношение к деньгам позволит им в будущем реализовать свои планы, обеспечит финансовую безопасность и благополучие. 


История Global money week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании увеличивается. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта 2019 года Белорусская валютно-фондовая биржа традиционно распахнет свои двери перед старшеклассниками белорусских средних образовательных учреждений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика