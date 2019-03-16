ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочей группе ООН: ЛТП - форма произвольного лишении свободы в Беларуси

17.03.2019 13:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Юристы Правозащитного центра «Весна» направили Рабочей группе по произвольным задержаниям ООН сообщение о произвольном лишении свободы гражданина Беларуси Ярослава Габринца, который изолирован в лечебно-трудовом профилактории и привлекается к принудительному труду.


Светлогорский ЛТП. Фото «Гомельская правда»

6 июля 2018 года суд Минского района посчитал, что «молодой человек страдает синдромом зависимости от алкоголя, неоднократно в течение года привлекался к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, предупреждался о возможности принудительной изоляции в условиях ЛТП, но не предпринял никаких мер к самостоятельному лечению и трудоустройству», и вынес решение о направлении Ярослава Габринца в лечебно-трудовой профилакторий для медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду сроком на 12 месяцев.

Парень обжаловал решение суда в кассационном порядке два раза. Однако, Минский районный суд дважды оставил жалобу без движения по ряду причин: из-за неоплаты госпошлины, не указания ряда лиц, заинтересованных в исходе дела, и места их нахождения, а также не предоставления копий кассационной жалобы по числу заинтересованных лиц.

8 ноября 2018 года Ярослав Габринец связался с правозащитным центром «Весна» и попросил помощи в «обжаловании решения» по своему делу в органах Организации Объединенных Наций, предоставил юристам ПЦ «Весна» право представлять его дело в международных институтах.

Примерно через месяц после последней встречи с правозащитниками, молодой человек сообщил о том, что милиция увозит его из дома в ЛТП. После этого Ярослав Габринец больше не связывался с юристами «Весны», что очевидно связано с режимом его изоляции.

В своем сообщении в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН правозащитник «Весны» Павел Сапелко отмечает, что в Беларуси действуют лечебно-трудовые профилактории, созданные для принудительной изоляции и якобы медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, больных хронических алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, и граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории и в течение года после этого привлекались к ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических или других одурманивающих веществ.


Таким образом, в ЛТП направляются лица, не совершавшие преступлений, ранее уже наказанные за совершение мелких административных проступков.

Стоит отметить, что судья единолично рассматривает заявление органов внутренних дел о направлении граждан в ЛТП в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, при этом функцию обвинения фактически выполняет представитель ОВД, а гражданин, которого направляют в ЛТП, не обеспечивается защитой (он вправе самостоятельно пригласить адвоката-представителя, но, как правило, это невозможно вследствие материального положения).

«Так, Ярослав Габринец в суде возражал против направления его в ЛТП и пояснял, что может лечиться от алкоголизма самостоятельно и трудоустроиться в ближайшее время; указал, что планирует обратиться к психологу. Однако суд не принял его доводы и назначил ему 12 месяцев изоляции в ЛТП.

Получить бесплатную помощь адвоката он не мог, так как Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не предусматривает возможности изучения дела и составления жалобы бесплатно для тех, кто не является нетрудоспособным, инвалидом, специальной (прямо указанной в законе) категорией граждан», - подчеркивает правозащитник в сообщении.

Павел Сапелко указывает, что Закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» устанавливает обязанности ЛТП, среди которых:

  • обеспечивать надзор и контроль за гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях;
  • обеспечивать их трудоустройство;
  • удерживать стоимость питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иное из заработной платы и приравненных к ней доходов граждан, находящихся в ЛТП;
  • осуществлять воспитательное воздействие на них;
  • взаимодействовать с органами внутренних дел по вопросам предотвращения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений со стороны граждан, находящихся в ЛТП, и иных граждан на территории лечебно-трудовых профилакториев.
Кроме этого, условия нахождение граждан в ЛТП, их права и обязанности закреплены в Правилах внутреннего распорядка.


Фото с сайта TUT.BY

Отдельно стоит отметить, что сотрудники ЛТП (т.е. сотрудники МВД) имеют право:

  • проводить досмотр граждан, находящихся в ЛТП, досмотр их личных вещей и жилых помещений;
  • изымать у них предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию;
  • применять в отношении их физическую силу и специальные средства.
Изложенный перечень прав и обязанностей ЛТП и администрации учреждения, а также прав и обязанностей заключенных в ЛТП лиц приводит к выводу, что содержание в ЛТП является формой лишения свободы.

Важным аспектом проблемы является тот факт, что заключенные в ЛТП поголовно привлекаются к принудительному труду:

«Граждане, находящиеся в ЛТП, с учетом их возраста, трудоспособности, состояния здоровья, специальности и квалификации трудоустраиваются в лечебно-трудовых профилакториях, на республиканских унитарных производственных предприятиях, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и в иных организациях, расположенных по месту нахождения лечебно-трудовых профилакториев, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка лечебно-трудовых профилакториев и другими актами законодательства Республики Беларусь».

Отказ граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, от трудоустройства или самовольное прекращение работы влекут применение к ним мер взыскания, таких как выговор, дежурство вне очереди или водворение в дисциплинарную комнату на срок до десяти суток.


Фото с сайта dzr.by

Более того, срок пребывание гражданина в ЛТП может быть продлено на 6 месяцев в случае наличия у него двух взысканий, одно из которых - в виде водворения в дисциплинарную комнату, или четырех иных взысканий; отсутствие его без уважительных причин в лечебно-трудовом профилактории свыше одних суток или менее одних суток повторно в течение трех месяцев; несвоевременное возвращение его из социального отпуска по неуважительным причинам.

Всего в Беларуси семь лечебно-трудовых профилактория: пять для мужчин и два для женщин. В них одновременно содержится порядка 6-7 тысяч человек.

Основания для задержания и помещения в ЛТП предусмотрены нормами национального права, однако противоречат Конституции Республики Беларусь, которая предусматривает возможность лишения свободы только за совершение преступлений.

«В случае с Ярославом Габринцом имело место несоблюдение международных норм, касающихся права на справедливое судебное разбирательство: молодой человек был наказан лишением свободы вне уголовной процедуры за то, что он является зависимым от алкоголя человеком и совершил в состоянии опьянения несколько мелких правонарушений, то есть, наказан повторно за те деяния, за которые уже отбыл наказание (уплатил штраф). В настоящее время он содержится в условиях лишения свободы и привлекается к принудительному труду под угрозой применения взысканий, в том числе в виде дисциплинарной комнаты с более строгим режимом изоляции, и продления срока лишения свободы еще на 6 месяцев.

Это дело, помимо значения для судьбы Ярослава Габринца, может стать стратегически важным для определения характера задержания еще шести-семи тысяч женщин и мужчин, которые одновременно содержатся в лечебно-трудовых профилакториях на территории Беларуси», - считают правозащитники.


Справка:

Рабочая группа по произвольным задержаниям Организации Объединенных Наций была учреждена в 1991 году. Она принимает меры в отношении предоставляемой ей информации, касающейся случаев произвольного задержания и лишения свободы, путем направления соответствующим правительствам срочных призывов или сообщений для прояснения ситуации и/или доведения до сведения о ситуации. Рабочая группа также рассматривает индивидуальные жалобы.

На данный момент Рабочая группа включает в себя пять независимых членов из разных стран: Мексики, Австралии, Латвии, Республики Корея, Бенина.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юристы Правозащитного центра «Весна» направили Рабочей группе по произвольным задержаниям ООН сообщение о произвольном лишении свободы гражданина Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак будзе цёплае надвор’е, але з дажджом і ветрам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика