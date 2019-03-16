Рабочей группе ООН: ЛТП - форма произвольного лишении свободы в Беларуси





Светлогорский ЛТП. Фото «Гомельская правда»





6 июля 2018 года суд Минского района посчитал, что «молодой человек страдает синдромом зависимости от алкоголя, неоднократно в течение года привлекался к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, предупреждался о возможности принудительной изоляции в условиях ЛТП, но не предпринял никаких мер к самостоятельному лечению и трудоустройству», и вынес решение о направлении Ярослава Габринца в лечебно-трудовой профилакторий для медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду сроком на 12 месяцев.





Парень обжаловал решение суда в кассационном порядке два раза. Однако, Минский районный суд дважды оставил жалобу без движения по ряду причин: из-за неоплаты госпошлины, не указания ряда лиц, заинтересованных в исходе дела, и места их нахождения, а также не предоставления копий кассационной жалобы по числу заинтересованных лиц.





8 ноября 2018 года Ярослав Габринец связался с правозащитным центром «Весна» и попросил помощи в «обжаловании решения» по своему делу в органах Организации Объединенных Наций, предоставил юристам ПЦ «Весна» право представлять его дело в международных институтах.





Примерно через месяц после последней встречи с правозащитниками, молодой человек сообщил о том, что милиция увозит его из дома в ЛТП. После этого Ярослав Габринец больше не связывался с юристами «Весны», что очевидно связано с режимом его изоляции.





В своем сообщении в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН правозащитник «Весны» Павел Сапелко отмечает, что в Беларуси действуют лечебно-трудовые профилактории, созданные для принудительной изоляции и якобы медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, больных хронических алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, и граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории и в течение года после этого привлекались к ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических или других одурманивающих веществ.









Таким образом, в ЛТП направляются лица, не совершавшие преступлений, ранее уже наказанные за совершение мелких административных проступков.





Стоит отметить, что судья единолично рассматривает заявление органов внутренних дел о направлении граждан в ЛТП в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, при этом функцию обвинения фактически выполняет представитель ОВД, а гражданин, которого направляют в ЛТП, не обеспечивается защитой (он вправе самостоятельно пригласить адвоката-представителя, но, как правило, это невозможно вследствие материального положения).





«Так, Ярослав Габринец в суде возражал против направления его в ЛТП и пояснял, что может лечиться от алкоголизма самостоятельно и трудоустроиться в ближайшее время; указал, что планирует обратиться к психологу. Однако суд не принял его доводы и назначил ему 12 месяцев изоляции в ЛТП.





Получить бесплатную помощь адвоката он не мог, так как Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не предусматривает возможности изучения дела и составления жалобы бесплатно для тех, кто не является нетрудоспособным, инвалидом, специальной (прямо указанной в законе) категорией граждан», - подчеркивает правозащитник в сообщении.





Павел Сапелко указывает, что Закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» устанавливает обязанности ЛТП, среди которых:





обеспечивать надзор и контроль за гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях;

обеспечивать их трудоустройство;

удерживать стоимость питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иное из заработной платы и приравненных к ней доходов граждан, находящихся в ЛТП;

осуществлять воспитательное воздействие на них;

взаимодействовать с органами внутренних дел по вопросам предотвращения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений со стороны граждан, находящихся в ЛТП, и иных граждан на территории лечебно-трудовых профилакториев.

Кроме этого, условия нахождение граждан в ЛТП, их права и обязанности закреплены в Правилах внутреннего распорядка.









Фото с сайта TUT.BY





Отдельно стоит отметить, что сотрудники ЛТП (т.е. сотрудники МВД) имеют право:





проводить досмотр граждан, находящихся в ЛТП, досмотр их личных вещей и жилых помещений;

изымать у них предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию;

применять в отношении их физическую силу и специальные средства.

Изложенный перечень прав и обязанностей ЛТП и администрации учреждения, а также прав и обязанностей заключенных в ЛТП лиц приводит к выводу, что содержание в ЛТП является формой лишения свободы.





Важным аспектом проблемы является тот факт, что заключенные в ЛТП поголовно привлекаются к принудительному труду:





«Граждане, находящиеся в ЛТП, с учетом их возраста, трудоспособности, состояния здоровья, специальности и квалификации трудоустраиваются в лечебно-трудовых профилакториях, на республиканских унитарных производственных предприятиях, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и в иных организациях, расположенных по месту нахождения лечебно-трудовых профилакториев, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка лечебно-трудовых профилакториев и другими актами законодательства Республики Беларусь».





Отказ граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, от трудоустройства или самовольное прекращение работы влекут применение к ним мер взыскания, таких как выговор, дежурство вне очереди или водворение в дисциплинарную комнату на срок до десяти суток.









Фото с сайта dzr.by





Более того, срок пребывание гражданина в ЛТП может быть продлено на 6 месяцев в случае наличия у него двух взысканий, одно из которых - в виде водворения в дисциплинарную комнату, или четырех иных взысканий; отсутствие его без уважительных причин в лечебно-трудовом профилактории свыше одних суток или менее одних суток повторно в течение трех месяцев; несвоевременное возвращение его из социального отпуска по неуважительным причинам.





Всего в Беларуси семь лечебно-трудовых профилактория: пять для мужчин и два для женщин. В них одновременно содержится порядка 6-7 тысяч человек.





Основания для задержания и помещения в ЛТП предусмотрены нормами национального права, однако противоречат Конституции Республики Беларусь, которая предусматривает возможность лишения свободы только за совершение преступлений.





«В случае с Ярославом Габринцом имело место несоблюдение международных норм, касающихся права на справедливое судебное разбирательство: молодой человек был наказан лишением свободы вне уголовной процедуры за то, что он является зависимым от алкоголя человеком и совершил в состоянии опьянения несколько мелких правонарушений, то есть, наказан повторно за те деяния, за которые уже отбыл наказание (уплатил штраф). В настоящее время он содержится в условиях лишения свободы и привлекается к принудительному труду под угрозой применения взысканий, в том числе в виде дисциплинарной комнаты с более строгим режимом изоляции, и продления срока лишения свободы еще на 6 месяцев.





Это дело, помимо значения для судьбы Ярослава Габринца, может стать стратегически важным для определения характера задержания еще шести-семи тысяч женщин и мужчин, которые одновременно содержатся в лечебно-трудовых профилакториях на территории Беларуси», - считают правозащитники.









Справка:





Рабочая группа по произвольным задержаниям Организации Объединенных Наций была учреждена в 1991 году. Она принимает меры в отношении предоставляемой ей информации, касающейся случаев произвольного задержания и лишения свободы, путем направления соответствующим правительствам срочных призывов или сообщений для прояснения ситуации и/или доведения до сведения о ситуации. Рабочая группа также рассматривает индивидуальные жалобы.





На данный момент Рабочая группа включает в себя пять независимых членов из разных стран: Мексики, Австралии, Латвии, Республики Корея, Бенина.