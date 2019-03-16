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В Столинском районе на ходу загорелся локомотив
Машинист и его помощник не пострадали.
Около 16 часов 16 марта во время движения на территории Столинского района загорелся локомотив грузового состава, сообщает Следственный комитет.
Пожар потушили сотрудники МЧС. Машинист и его помощник не пострадали.
Столинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Следователи продолжают работу на месте происшествия.
Все обстоятельства выясняются.
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Машинист и его помощник не пострадали.
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