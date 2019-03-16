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«Помогли составить 26 исков, ни одно дело не проиграли». Что делать, если вас «развели» на покупку ненужной посуды или техники
На презентации товаров пожилой могилевчанин необдуманно приобрел набор посуды за немалые деньги. Расторгнуть заключенный договор у него не получилось, и он обратился за помощью в организацию защиты потребителей.
Дело было так: пенсионера пригласили прийти на презентацию посуды. Там пришедшим рассказали о замечательных и полезных свойствах кастрюль и сковородок. Потом предложили сыграть в лотерею, и пенсионер выиграл право на покупку посуды стоимостью 4500 рубликов с 30-процентной скидкой. «Как же вам повезло», — уговаривали продавцы пенсионера разжиться «чудодейственным» товаром. Нет денег? Можно заключить кредитный договор с банком — покупатель приобретает посуду и рассчитывается с долгом в течение установленного срока, ежемесячно внося определенную сумму. И пенсионер согласился. Способность трезво мыслить вернулась к нему только дома. Родственники «выгодное вложение денег» не оценили: и хваленое качество изделий — под большим вопросом, и в магазине аналогичный товар стоил втрое дешевле. Покупатель решил вернуть посуду. «Идите и договаривайтесь с банком», — сказал, как отрезал, представитель компании.
— Сейчас помогаем этому покупателю составить претензию по возврату товара — именно с торговой точкой заключается договор о его приобретении, — говорит председатель Могилевской областной организации защиты потребителей Василий Черный. — По закону вернуть непродовольственный товар можно в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении и его потребительские свойства сохранены. В данном случае все эти условия были соблюдены. Ну, а вопрос с банком должен решать продавец, а не покупатель. Не пойдут потребителю навстречу, значит, проблема будет решаться в судебном порядке. Кстати, в прошлом году мы помогли составить покупателям 26 исков в суд, ни одно дело не проиграли, в 7 случаях были заключены мировые соглашения.
По словам Василия Черного, в последние годы участились случаи обращений в организацию как раз в связи с приобретением товаров на презентациях, а также с покупками через интернет. Широкий выбор, мгновенное подтверждение заказа, удобная доставка — все это делает онлайн-покупки привлекательными и популярными. Но и обман, мошенничество, к сожалению, здесь не редкость.
— Не случайно День прав потребителей в Беларуси будет проходить под девизом «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий», — подчеркнул Василий Черный. — Одно из наиболее многочисленных нарушений, например, — реализация некачественного или несоответствующего описанию товара. Человек смотрит телевизор, там рекламируют ту же кастрюлю или сковороду с оригинальными свойствами. Интересно, думает он, и заказывает по интернету изделие. Курьер доставляет товар, просит расписаться и был таков. Покупатель в его присутствии не проверил товар. Потом развернул упаковку, а сковорода оказалась с вмятиной. Он обратился в фирму, а там сказали: «Это вы повредили сковородку».
Мы постоянно напоминаем покупателям: прежде чем поставить подпись на документе, внимательно изучите информацию на упаковке, осмотрите в присутствии курьера товар, а если это электротехническое изделие, попросите продемонстрировать его работу — случается, что оно не соответствует обязательным требованиям. Решение споров, связанных с электронной торговлей, может потребовать значительных затрат времени, денег и усилий. Я всегда говорю, что два правовых документа — Законы «О защите прав потребителей» и «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» должны быть у покупателя под рукой.
— Кстати, в Закон РБ «О защите прав потребителей» недавно был внесен ряд изменений и поправок. Расскажите о наиболее принципиальных для покупателя новшествах.
— В Закон, вступивший в силу на исходе прошлого года, вошли изменения и дополнения, а их около 40, предложенные как общественными организациями потребителей, так и бизнес-сообществами. Законодатели постарались соблюсти интересы всех участников торговли. Что важно для потребителей? Всех нас интересует, в частности, цена понравившегося изделия. Но нередко его рекламу по телевизору или на сайте интернета дают большим шрифтом, а условия покупки, цену очень мелким. В результате потребитель может узнать об истинной стоимости товара слишком поздно. По новым нормам цена товара должна быть указана шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товара, работы, услуги. Это позволит сделать информацию более читабельной для потребителей и снизить количество случаев, когда покупатель был введен в заблуждение относительно стоимости покупки.
В Законе также закреплено, например, важное для покупателей положение, что до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара. Бывает, что изготовитель товара (особенно это касается овощей и фруктов, чая и кофе) зарегистрирован в одной стране, а его представительство, производящее товар, располагается в другой. Кроме того, вся информация на упаковке товара должна дублироваться на русском или белорусском языке. Если этого нет, то может возникнуть сомнение в том, что товар — надлежащего качества.
Обязательными стали сведения о классе энергоэффективности товаров. Он должен быть указан в маркировке холодильников, стиральных, посудомоечных машин и прочей бытовой техники, электроники. Потребитель будет понимать, сколько энергии станет потреблять новый холодильник, микроволновая печь, и в соответствии с этим может принять решение о покупке.
— Иногда приходится сталкиваться с тем, что невозможно рассчитаться за товар с помощью пластиковой карточки. Продавец, к примеру, ссылается на отсутствие платежного терминала или на то, что он неисправен...
— В таких случаях (если не удается договориться с продавцом) можно, в частности, потребовать книгу замечаний и предложений, обратиться в управление торговли. В обновленном Законе предусмотрено, что продавец обязан предоставить потребителю право выбора формы оплаты (наличной или безналичной) за исключением оговоренных законодательством случаев. Это требование не распространяется на физических лиц, реализующих товары в рамках ремесленной деятельности или на рынках. Продавец также не вправе устанавливать разные цены на один и тот же товар, работу или услугу в зависимости от формы оплаты.
Законом также установлено, что расчеты с потребителем при возврате изделия (допустим, оно ненадлежащего качества или не подошло покупателю) осуществляются в той же форме, в какой была произведена плата за товар (работу, услугу). При этом соглашением сторон может быть предусмотрен иной порядок возврата денежных средств. Кстати, отныне запрещено требовать у потребителя паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при возврате ему денег. К нам поступало много обращений от потребителей в связи с тем, что торговля требует при возвращении покупателем товара паспорт. Представьте ситуацию: семья пришла в магазин, папа купил ребенку обувь, расплатившись карточкой.
Обувь оказалась с браком, супруга решила вернуть покупку в магазин. Там ей говорят: «Это не вы покупали товар, мы с вами разговаривать не будем». А супруг в это время был за пределами страны. Сейчас этот вопрос урегулирован — любой человек, если сохранен кассовый чек или другие платежные документы, может вернуть товар продавцу в установленные сроки. Исключение составляют случаи, когда данные документа, удостоверяющего личность потребителя, использовались при заключении договора.
В обновленном Законе появились правила и нормы, связанные с продажами товаров и услуг по подарочным сертификатам. Были случаи, когда покупатель, имея, допустим, сертификат на 100 рублей, отоваривал его на 75 и после этого уже не мог его вновь использовать. Теперь в Законе прописано, что если номинал сертификата больше, чем стоимость товара, который выбрал покупатель, сдачу ему не выдадут. Но зато сертификат можно отоваривать несколько раз за срок его действия.
— Интересно, а какие новшества внесены в Закон по инициативе представителей бизнеса?
— В основном эти поправки касаются реализации технически сложных и дорогих товаров. В частности, раньше потребитель имел право вернуть в установленные сроки купленный ноутбук или телевизор надлежащего качества без упаковки. Теперь же технику примут только с упаковкой, чтобы впоследствии можно было реализовать товар. Еще новшество: по истечении 30 дней после покупки технически сложного или дорогостоящего товара потребитель вправе потребовать его заменить и вернуть деньги только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка или при нарушении сроков безвозмездного ремонта. К слову, срок бесплатного (гарантийного) ремонта может быть увеличен с 14 до 30 дней, но только с письменного согласия потребителя. И наконец-то новым Законом установлен 3-дневный срок на проверку качества товаров сервисным центром. Раньше случалось, что эта проверка могла затягиваться на длительное время. И еще: продавец или ремонтная мастерская теперь может взыскать расходы на хранение товара с потребителя, если он по истечении 2 месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не явился за товаром без уважительных причин.
Установлено также право потребителя на односторонний отказ (по этому поводу также возникало много споров) от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), однако — с условием оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Допустим, вы заключили договор на ремонт квартиры, а потом передумали и отказались от него, значит, придется возместить стоимость приобретенных исполнителем материалов и части выполненной работы. А если денежная сумма, уплаченная потребителем, больше таких расходов, исполнитель обязан вернуть ему разницу между ними.
Обновленный текст Закона можно найти в том же интернете. Желательно было бы, чтобы покупатели знали этот документ и могли в случае чего защитить свои права, ведь все мы посещаем магазины и, наверное, каждый из нас попадал в неприятные ситуации. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.
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«Помогли составить 26 исков, ни одно дело не проиграли». Что делать, если вас «развели» на покупку ненужной посуды или техники
На презентации товаров пожилой могилевчанин необдуманно приобрел набор посуды за немалые деньги. Расторгнуть заключенный договор у него не получилось, и он...
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