«Могло быть все по другому»: в окружении Началовой рассказали о причинах позднего обращения к врачам

В частности, как пишет ФАН, источник из окружения девушки пояснил, что певица обратилась к врачам очень поздно, так как она и подумать не могла даже, что в результате травмы ноги начнутся какие-то серьезные проблемы.





При этом источник подчеркнул, что Юлия Началова была уверена, что ее здоровью абсолютно ничего не грозит. «Певица никак не думала о таких серьезных последствиях, когда получила ранение ноги. У нее было убеждение, что ничего серьезного не произойдет. Именно из-за этого она и обратилась к врачам очень поздно».









Ранее сегодня мы уже сообщали, что после недели госпитализации (с 8 марта по 16 число этого месяца) российской певице Юлии Началовой сделали операцию, которую, к сожалению, организм 38-летней россиянки не перенес.