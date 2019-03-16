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«Могло быть все по другому»: в окружении Началовой рассказали о причинах позднего обращения к врачам

17.03.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Известная российская певица Юлия Началова, о смерти которой сегодня сообщил ее представитель, могла бы избежать всех тех трагических последствий, которые с ней произошли.



В частности, как пишет ФАН, источник из окружения девушки пояснил, что певица обратилась к врачам очень поздно, так как она и подумать не могла даже, что в результате травмы ноги начнутся какие-то серьезные проблемы. 

При этом источник подчеркнул, что Юлия Началова была уверена, что ее здоровью абсолютно ничего не грозит. «Певица никак не думала о таких серьезных последствиях, когда получила ранение ноги. У нее было убеждение, что ничего серьезного не произойдет. Именно из-за этого она и обратилась к врачам очень поздно».


Ранее сегодня мы уже сообщали, что после недели госпитализации (с 8 марта по 16 число этого месяца) российской певице Юлии Началовой сделали операцию, которую, к сожалению, организм 38-летней россиянки не перенес.

 
 
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Известная российская певица Юлия Началова, о смерти которой сегодня сообщил ее представитель, могла бы избежать всех тех трагических последствий, которые с ней...
 
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