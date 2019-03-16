ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

17.03.2019 13:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Первый урожай бананов собрали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В одном из тепличных хозяйств зимой выросла настоящая гроздь экзотики. Своими агрорезультами могут похвастать только на фото. Продукт оказался очень вкусным, разошелся на ура. 

Огуречное соседство тропическим гостям не помеха. Но требует много тепла, света и влаги. Два года надо растению, чтобы только дать плоды, потом оно просто погибает, но оставляет новые побеги.

Инна Бобровская, начальник участка овощной фабрики:

"Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов. Поэтому для себя немножко поэкспериментировали, посадили в маленькой тепличке. На второй год мы получили первый урожай, мы получили огромную ветку бананов. На вкус сладкие, вкусные бананы".


О промышленном масштабе речь не идет. Агрономы изучают культуру. Пока же в теплице красуется одно растение, но выросшее уже на белорусской земле. Селекционеры не исключают, что каждая последующая попытка может быть удачнее предыдущей. Ведь растение адаптируется к условиям.

 

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый урожай бананов собрали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ООН зарегистрирована жалоба гомельчан на условия содержания в ИВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика