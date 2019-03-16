В ООН зарегистрирована жалоба гомельчан на условия содержания в ИВС

Гомельский изолятор временного содержания (ИВС). Фото "Радио Свобода"





"Гомельская Вясна". Об этом сообщает





Шестеро гомельчан — Владимир Кацора, Виктор Рубцов, Дмитрий Сабуров, Андрей Толчин и Артем Шапоров, отбывавшие весной 2017 года каждый свои сроки за участие в мартовских акциях протестов против декрета № 3, — решили обратиться в международную структуру после того, как их жалобы проигнорировали суд Советского района Гомеля , Гомельский областной суд и Верховный суд.





В коллективной жалобе в КПЧ ООН гомельчане указали на «нарушение Республикой Беларусь статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (уважение достоинства, присущего человеческой личности) и статьи 14 пакта (отказ в правосудии)».





«Естественное освещение в камерах ИВС отсутствует, все мы круглосуточно, даже ночью во время сна вынуждены были терпеть яркий искусственный свет, из-за чего их глаза постоянно находятся в напряжении. В камерах было очень холодно: ночью около 7, днем 12−14 градусов по Цельсию, из окон и дверей постоянно дул сквозняк. Радио здесь включается круглосуточно и настолько громко, что мы были вынуждены закрывать уши», — вспоминает свои 12 суток ареста Владимир Кацора.





«Сотрудники ИВС отказались принять переданные мне продукты питания, сигареты, теплые вещи и средства личной гигиены, книги и личную почтовую корреспонденцию, поступающую в мой адрес, отдав все это мне только в день освобождения», — отметил Виктор Рубцов, отбывший здесь 14 суток ареста.









Андрей Толчин указал, что является человеком не курящим, однако на протяжении 8 суток ареста был вынужден дышать прокуренным воздухом рядом с постоянно курившим сокамерником. Ситуацию усугублял тот факт, что обязательные, не менее одного часа, ежедневные прогулки ему не предоставлялись.





Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий активистам отстаивать свои права на международном уровне, отмечает, что Комитет ООН по правам человека уже рассматривал аналогичные дела по условиям содержания в ИВС в Беларуси и устанавливал факты бесчеловечного обращения к арестантам.





«Мир меняется к лучшему. И только в белорусских ИВС продолжают существовать НКВДэшные правила обращения с арестованными. Уверен, совсем скоро мы сможет положить начальнику гомельского изолятора на стол решение ООНовского комитета об унижающем здесь человеческое достоинство обращении», - заявил юрист.





Он также подчеркнул, что жалоба гомельских активистов зарегистрирована под BLR №302, а это значит, что cвыше трех сотен жалоб белорусских граждан являются ярким доказательством о ситуации с правами человека в стране.