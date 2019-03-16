Отдел принудительного исполнения наказаний возмущен желанием Федынича посещать церковь





Геннадий Федынич на суде





palitviazni.info . Об этом сообщается на сайте





"В отделе принудительного исполнения Центрального района очень возмутились, когда узнали о такой моей просьбе", - рассказал Геннадий Федынич.





Напомним, что 9 ноября прошлого года в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 года, согласно которому они признаны виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).





Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Минский городской суд оставил решение районного в силе.





В отношении Игоря Комлик ограничения начали действовать с 19 декабря прошлого года, а Геннадия Федынича - с 4 января этого года.





"Как известно, человек, который отбывает наказание на «домашней химии», в выходные дни должен находиться постоянно дома, - говорит Геннадий Федынич. - Но я, например, имею желание в воскресенье посещать церковь. Почему не имею такого права? Поэтому и направил заявление на имя начальника Центрального РУВД Минска".









В заявлении Геннадий Федынич написал:





"В связи с тем, что я являюсь верующим человеком, а в период отбывания наказания в виде ограничения свободы нуждаюсь в духовной поддержке, прошу предоставить мне возможность посещать православный храм Петра и Павла. Посещение храма необходимо для участия в богослужениях по воскресеньям. На этом основании прошу разрешить покидать свое жилье с 9.00 до 12.00".





Со слов профсоюзного лидера, у него по этому поводу состоялся разговор и с начальником отдела принудительного исполнения Центрального района.





"Тот даже возмутился, что я подал такую ​​просьбу, - продолжает Геннадий Федынич. - Мол, не хочу соблюдать режим отбывания наказания, а потому и прикрываюсь церковью. Они же привыкли, что их "клиенты" не имеют никаких прав, права голоса и должны кланяться в ноги тем, кто за ними наблюдает. Но я знаю свои права и буду добиваться, чтобы они выполнялись".





Геннадий Федынич добавляет: "Если откажут в посещении церкви, то буду обжаловать это решение в прокуратуре".