Позитивный тренд сменился на негативный. В Минске рассказали про положение НГО









В ходе мероприятия юристы Ольга Смолянко и Юрий Чаусов дали оценку основным тенденциям правового регулирования и практикам, которые наблюдались в отношении неправительственного сектора в течение 2018 года и попытались дать прогноз развития ситуации на ближайшее будущее.





Так, Юрий Чаусов рассказал, что прошлый год ознаменовался явным трендом: если в начале года было много позитивных вещей, то в конце года была видна негативная тенденция.





"Где-то в середине года мы зафиксировали изменение тренда. На уровне фактов и конкретных государственных политик позитив остановился и сменился на негатив. Выскажу личную обеспокоенность тем, что ситуация для гражданского общества в 2019 году вряд ли будет улучшаться. Есть такое подозрение", - отметил юрист.





Как пример Юрий Чаусов озвучил цифры: в первой половине 2018 года Минюст зарегистрировал 66 новых общественных объединения, а в другой - только 26.





Ольга Смолянка обозначила те сложности, с которыми продолжают сталкиваться белорусские НГО. Так, юрист вспомнила отмену уголовной ответственности за деятельность от имени незарегистрированной организации и объяснила, почему этот факт не улучшает ситуацию со свободой ассоциаций.





"Вместо уголовной ответственности вводится административная. И применяться она будет во внесудебном порядке. По сути, штрафовать можно хоть каждый день или час. У нас есть опасения, что административные дела будут заводиться чаще, чем раньше заводились криминальные, но мы очень хотим, чтобы это не сбылось".





Ольга также отметила проблему малого количества зарегистрированных общественных объединений. По ее словам, много людей теряют веру в возможность быть зарегистрированными, и поэтому отказываются от такой формы, и выбирают более простые, типа учреждения.









Поправки в закон о финансировании общественных организаций так и не были рассмотрены, о финансировании вообще мало говорится, а проблема при этом остается. Так, правозащитные организации не имеют права получать иностранную помощь, так как в законодательстве не прописана такая цель, как «права человека». То же самое касается и получения финансирования от бизнес-структур. В контексте этой проблемы Ольга Смолянка вспомнила дело лидеров Профсоюза РЭП, которое и была связано с получением Игорем Комлик и Геннадием Федыничем иностранного финансирования.





Ассамблея НГО вместе с Lawtrend готовят подобные мониторинги с 2007 года. Они содержат анализ изменений правовых условий и правоприменительной практики регулирования структур гражданского общества.