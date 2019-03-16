Мозырянина будут судить за граффити «Незалежнасцю не гандлюем» на стеле с российским флагом

Стела была установлена в Мозыре в память ракетчиков, которые дислоцировались здесь в советское время. На памятном знаке цвета российского флага размещен советский флаг, изображение ракетного комплекса, георгиевская ленточка и надпись «Ракетные войска стратегического назначения — гарант мира и безопасности».





Василий Васько пояснил БелаПАН, что действительно оставил надпись «Незалежнасцю не гандлюем» на памятном знаке, так как он выступает «против войны, российской агрессии, милитаризации и за независимость Беларуси».





«Я написал это в январе, как раз когда в СМИ все чаще звучала информация о возможной аннексии Беларуси, слиянии ее с Россией. Посчитал, что георгиевская ленточка на стеле и надписи о «гаранте мира и безопасности» неуместны в белорусском городе», — заметил Васько.





21 февраля его из дома доставили в милицию, где изъяли телефон и проверили его содержимое. Там были найдены фотографии с надписью на стеле. «Мне угрожали, что посадят, я признался, что действительно оставил эту надпись», — добавил житель Мозыря.









Телефон у него забрали, но после жалобы в прокуратуру вернули.





В связи с административным делом в милицию вызвали и активиста Белорусского национального конгресса (БНК) Владимира Невмержицкого.





«Мне в милиции заявили, что это я организовал нанесение граффити на стелу. Причем, не только организовал, но и заплатил исполнителю. Свои претензии милиция базировала на том, что Василий Васько присылал мне фотографию стелы в Телеграм-канале. Я отказался свидетельствовать против себя», — сообщил Невмержицкий.





По словам Васько, 14 марта в милиции у него спрашивали, кто его «подговорил оставить такую надпись». «Я сам решил написать так на стеле», — заметил Васько.





В советское время в Мозыре дислоцировалась 33-я гвардейская ракетная дивизия. В 90-х она была перемещена на территорию Российской Федерации. Некоторые бывшие ракетчики остались жить в Мозыре.