Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии





Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что деятельность Google в КНР приносит пользу китайской армии.

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

"Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно! Хорошие новости состоят в том, что они помогали нечестной Хиллари Клинтон, а не Трампу. И что из этого вышло?" - написал американский лидер в субботу в Twitter, не пояснив, что именно он имеет в виду.

Данфорд, выступая 14 марта на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, выразил мнение, что деятельность Google в Китае приносит пользу китайской армии. По его словам, США "с большим беспокойством наблюдают" за работой в Китае "партнеров в сфере промышленности", которая является "прямой выгодой для китайской армии", пишет ТАСС.