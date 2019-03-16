Кривко выступает в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом. Первыми на старт выйдут девушки.



Фото: Дарья Бурякина

Единственной представительницей Беларуси будет Ирина Кривко. Лидер нашей команды проводит лучший сезон в карьере и занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира.

Отметим, что именно в этой дисциплине Ирина завоевала пока свою единственную медаль в личных гонках Кубка мира.

На старт гонки выйдут 30 лучших биатлонисток планеты. Они преодолеют 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами (лежа-лежа-стоя-стоя).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.