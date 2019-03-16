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Кривко выступает в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки
Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом. Первыми на старт выйдут девушки.
Единственной представительницей Беларуси будет Ирина Кривко. Лидер нашей команды проводит лучший сезон в карьере и занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира.
Отметим, что именно в этой дисциплине Ирина завоевала пока свою единственную медаль в личных гонках Кубка мира.
На старт гонки выйдут 30 лучших биатлонисток планеты. Они преодолеют 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами (лежа-лежа-стоя-стоя).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом. Первыми на старт выйдут девушки.
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