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Кривко выступает в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

17.03.2019 15:14 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом. Первыми на старт выйдут девушки.


Фото: Дарья Бурякина

Единственной представительницей Беларуси будет Ирина Кривко. Лидер нашей команды проводит лучший сезон в карьере и занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира.

Отметим, что именно в этой дисциплине Ирина завоевала пока свою единственную медаль в личных гонках Кубка мира.

На старт гонки выйдут 30 лучших биатлонисток планеты. Они преодолеют 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами (лежа-лежа-стоя-стоя).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается сегодня двумя гонками с массовым стартом. Первыми на старт выйдут девушки.
 
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