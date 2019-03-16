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Грузовик без водителя протаранил легковушку в Быховском районе
В Быховском районе грузовик протаранил припаркованное авто. Водителя «ГАЗа» в это время за рулем не было,
ДТП произошло 14 марта в 15.07 на улице Центральной в деревне Седич Быховского района. Водитель «ГАЗа» не поставил машину на ручник, она покатилась и врезалась в бок Volkswagen.
Легковушка была припаркована возле дома, людей в ней не было.
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Volkswagen был припаркован возле дома.
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