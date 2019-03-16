Грузовик без водителя протаранил легковушку в Быховском районе

В Быховском районе грузовик протаранил припаркованное авто. Водителя «ГАЗа» в это время за рулем не было, сообщили в ОГАИ Быховского РОВД.



Фото: vk.com/gai_bykhov

ДТП произошло 14 марта в 15.07 на улице Центральной в деревне Седич Быховского района. Водитель «ГАЗа» не поставил машину на ручник, она покатилась и врезалась в бок Volkswagen.

Легковушка была припаркована возле дома, людей в ней не было.