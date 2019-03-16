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«Чуть не поседела, когда увидела». Жительница Могилева получила жировку почти на 900 рублей

17.03.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Могилевчанке пришла жировка за февраль с 898,45 рублями к оплате за жилищно-коммунальные услуги. Из них 857,84 рубля, или около 400 долларов в эквиваленте, — плата за воду. По словам женщины, так произошло из-за проверяющих, которые «взяли цифры из головы». «Хотела оплатить квитанцию, но, когда увидела сумму, чуть не поседела», — рассказала TUT.BY Ирина. Она вызвала ревизора.


Фото: Артем Рубанов, vk.com/ilovemogilev

По данным из жировки, Ирина за месяц якобы использовала около 400 куб. м. воды. Это примерно в 30 раз больше, чем в среднем потребляет семья из трех человек — а именно столько людей прописаны в квартире могилевчанки. На подогрев воды, как указано в жировке, затрачено почти 12 Гкал, и это стоит 202,95 рубля. Остальное — плата за воду и канализацию.

— Я начала звонить в бухгалтерию, они сказали, что у них есть акт с подписью, на основании которого мне начислили все это. Сказали звонить в горводоканал. Я дозвонилась с 19-го раза, и мне сказали, что не знают, как так вышло. И добавили: «Хотите, к вам придут еще раз?». Я их предупредила, что если все это по их вине, то жалоба им обеспечена, — говорит Ирина.

По словам женщины, в квартирах дома проверяли счетчики на воду. Никого из домашних в квартире в это время не было. Но и извещения о том, что будет проверка, Ирина, говорит, не получала.

— Проверка якобы была 11 февраля, и мне сказали, что показания взяли с моего счетчика. Во-первых, у меня их четыре. Во-вторых, я каждый месяц снимаю показания и исправно оплачиваю коммуналку. На моих счетчиках трехзначных цифр и в помине нет. И быть не может — дому всего 4 года, — добавила могилевчанка.

В подтверждение своих слов она сфотографировала свои счетчики воды и прислал в редакцию.











В понедельник, 18 марта, Ирина ждет приезда ревизора для сверки показаний. По ее словам, с актом сверки ей придется ехать в бухгалтерию для пересчета жировки. Женщина возмущена этим и собирается добиться того, чтобы ошибку исправляли те, кто ее сделал.

О том, была ли проверка счетчиков воды у соседей и как она проходила, женщина будет уточнять.

 
 
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Женщине пообещали прислать ревизора, чтобы он перепроверил показания счетчиков.
 
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