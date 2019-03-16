Самые высокие расходы на соцзащиту в ЕС в Финляндии, самые низкие - в Ирландии

В Евросоюзе расходы на социальную защиту в 2017 году составили 18,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель в странах ЕС-28 существенно различается.

Высоким уровнем социальных расходов отличается Финляндия, где на эти нужды тратится 24,9%. Далее следует Франция (24,3%), Дания (22,4%), Италия (20,9%), Австрия (20,5%) и Швеция (20,2%). Наиболее низкие расходы на социальную защиту зафиксировали Ирландия (9,5%), Литва (11,2%), Мальта (11,9%) Латвия и Румыния (11,7%), Чехия (12%) и Болгария (12,5%).

Государственные расходы на здравоохранение были самыми высокими в Дании (8,4%), на образование - в Швеции (6,8%).

Совокупные государственные расходы в Европейском Союзе, согласно данным Евростата, составили 45,8% ВВП. Эта доля неуклонно снижается с 2012 года, когда она составляла 48,9% ВВП. Совокупные расходы правительства Ирландии также были самыми низкими в ЕС и составили 26,3%. Самые высокие расходы зафиксировало правительство Франции - 56,5%.