ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые высокие расходы на соцзащиту в ЕС в Финляндии, самые низкие - в Ирландии

17.03.2019 15:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Евросоюзе расходы на социальную защиту в 2017 году составили 18,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель в странах ЕС-28 существенно различается.

Высоким уровнем социальных расходов отличается Финляндия, где на эти нужды тратится 24,9%. Далее следует Франция (24,3%), Дания (22,4%), Италия (20,9%), Австрия (20,5%) и Швеция (20,2%). Наиболее низкие расходы на социальную защиту зафиксировали Ирландия (9,5%), Литва (11,2%), Мальта (11,9%) Латвия и Румыния (11,7%), Чехия (12%) и Болгария (12,5%).

Государственные расходы на здравоохранение были самыми высокими в Дании (8,4%), на образование - в Швеции (6,8%).

Совокупные государственные расходы в Европейском Союзе, согласно данным Евростата, составили 45,8% ВВП. Эта доля неуклонно снижается с 2012 года, когда она составляла 48,9% ВВП. Совокупные расходы правительства Ирландии также были самыми низкими в ЕС и составили 26,3%. Самые высокие расходы зафиксировало правительство Франции - 56,5%.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Евросоюзе расходы на социальную защиту в 2017 году составили 18,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель в странах ЕС-28 существенно различается.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Жуковский: будем делать все возможное, чтобы Олег Патоцкий не закончил с футболом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика