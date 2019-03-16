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Порошенко пообещал не допустить срыва выборов президента на Украине

17.03.2019 14:01 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко расценивает как угрозу проведению выборов в стране попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты.

"Кампанию общения с избирателями очень пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. И, слушайте, - это точно не украинский сценарий! Обязанность украинской власти этого сценария никак не допустить", - сказал он на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" в центре Киева в воскресенье.

По его словам, авторы, заказчики, спонсоры и исполнители этого сценария "всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы". "Но потому мы и сильны, что мы не будем давать им такого подарка. Наш ответ - это наше с вами многотысячное противостояние, борьба за государство, собрание настоящих украинских патриотов", - отметил Порошенко.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. За пост главы государства будут бороться 39 кандидатов.

 
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко расценивает как угрозу проведению выборов в стране попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с...
 
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