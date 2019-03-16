В 2018-м родители отказались от 99 детей. Все, что нужно знать об опекунстве и усыновлении в Беларуси

Специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Наталья Поспелова рассказала TUT.by, как в 2018 году беларусы усыновляли и опекали детей. Публикуем самое важное.



Сколько детей оказались без родителей



В 2018 году родители письменно отказались от 99 новорожденных детей – этот «показатель» в лучшую сторону сильно отличается от предыдущих лет. Для сравнения, в 2017 году в Беларуси было 119 «отказных» младенцев, а в 2002 году – 525.



Почти все дети (81,3%), оставшиеся без родителей в 2018 году, попали на воспитание в так называемые замещающие семьи – это форма семейного устройства ребенка, в которой приемные родители дают ему права и обязанности, не отличающиеся от таковых у родных детей. Сейчас в стране больше десяти тысяч замещающих семей. Как пишет Наталья, на начало 2019 года в них воспитывались 14 927 детей.



Сколько денег выделяет государство опекунам



В Беларуси 8876 детей растут в 7 301 опекунской семье. Грубо, на попечении у немолодых бабушек и других родственников. По словам специалиста, для государства это один из самых дешевых способов «пристроить» ребенка. Ежемесячно из республиканского бюджета опекунам выделяется 237 рублей на ребенка-дошкольника и 253 рубля – на школьника. Остальные затраты опекуны оплачивают самостоятельно. Как пишет Наталья, наиболее устойчивым аргументом к тому, чтобы все так дальше и оставалось, обычно звучит: «Это как же? Родной бабушке – за воспитание осиротевшего внука приплачивать?!».



На втором месте по массовости в рейтинге замещающих семей – приемные семьи. Сейчас в 2 481 приемной семье растут 4183 ребенка. И их количество стремительно падает: в 2018 году приемных семей стало на 294 меньше, а воспитанников в них – на 433. Сегодня в районах страны практически нет желающих стать приемным родителем. Как пишет Наталья, многие понимают, что за красивыми словами «дарить свое сердце сиротам» стоит тяжелый и низкооплачиваемый труд в условиях назойливого контроля и постоянного недоверия.



У слов специалиста есть аргумент в виде цифр: в 2018 году 26 детей по различным причинам досрочно покинули приемных родителей и вернулись в детские дома и интернаты. Еще 15 детей временно поместили в детские социальные приюты при социально-педагогических центрах. И самое важное: 248 детей из приемных перевелись в замещающие семьи. Как пишет Наталья, причина ухода ребенка объясняется избитыми фразами типа «не сошлись характерами» или «с ребенком оказалось сложнее, чем мы предполагали». И пока не прилагается никаких усилий, чтобы исправить эту ситуацию, в том числе, поддержать людей, которые решили стать приемными родителями.



Наталья пишет: В 2018 году всего 439 детей обрели новых родителей в Беларуси – это на 85 человек меньше, чем в 2017-м году и на 120 детей меньше, чем в 2016-м году. 689 детей остались в детдомах. По-прежнему стабильна и численность воспитанников школ-интернатов системы минобразования — их 1 206 человек. Выходит, дети для усыновления в стране есть. Несмотря на это, по словам Натальи в Беларуси участились и ситуации «предательства»: 111 детей за прошлый год были возвращены усыновителями «за ненадобностью». Но и есть и хорошая нота в этой статистике: «Антирекорды вполне могут быть компенсированы яркими успехами на ниве международного усыновления. В 2018 году на усыновление за рубеж было передано 118 детей, что составило 21% от общего числа усыновлений. Такого высокого процента не было за всю историю усыновления с 2004 года», – завершила рассказ специалист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2018-м родители отказались от 99 детей. Все, что нужно знать об опекунстве и усыновлении в Беларуси Специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Наталья Поспелова рассказала TUT.by, как в 2018 году...