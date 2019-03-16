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Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»

17.03.2019 15:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почтовый сбой: белорусы жалуются на проблемы с доставкой писем и посылок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»

Как пояснили в «Белпочте», это связано с заменой системы слежения за почтовыми отправлениями. Прежняя программа работает уже очень давно и устарела.

Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»

А новая – позволит быстро и качественно собирать информацию на всех этапах приема, обработки и доставки отправлений.

Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»

Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Новая система слежения за почтовыми отправлениями – принципиально новая система с точки зрения программного обеспечения. Так как в РУП «Белпочта» все услуги централизованы, то новое программное обеспечение затрагивает всю информационную инфраструктуру предприятия. В связи с этим возможны временные неудобства с прохождением почтовых отправлений, их корректного отображения. В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы процесс внедрения прошел как можно быстрее и корректнее.

Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»

Временные неудобства в ближайшее время устранят. Сейчас все не доставленные посылки и письма отправляют в места назначения.
 
 
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Новости Беларуси. Почтовый сбой: белорусы жалуются на проблемы с доставкой писем и посылок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пояснили в...
 
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