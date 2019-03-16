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Белорусы жалуются на проблемы с доставкой посылок. Комментарий «Белпочты»
Новости Беларуси. Почтовый сбой: белорусы жалуются на проблемы с доставкой писем и посылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как пояснили в «Белпочте», это связано с заменой системы слежения за почтовыми отправлениями. Прежняя программа работает уже очень давно и устарела.
А новая – позволит быстро и качественно собирать информацию на всех этапах приема, обработки и доставки отправлений.
Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Временные неудобства в ближайшее время устранят. Сейчас все не доставленные посылки и письма отправляют в места назначения.
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Новости Беларуси. Почтовый сбой: белорусы жалуются на проблемы с доставкой писем и посылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пояснили в...
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