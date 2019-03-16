Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-востоку - 14-17 градусов выше нуля.
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Дожди и порывистый ветер прогнозируются синоптиками в Беларуси 18 марта
17.03.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-востоку - 14-17 градусов выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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