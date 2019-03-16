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Дожди и порывистый ветер прогнозируются синоптиками в Беларуси 18 марта

17.03.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди и порывистый ветер прогнозируются синоптиками в Беларуси 18 марта
Фото из открытых источников

Дожди и порывистый ветер прогнозируются синоптиками в Беларуси 18 марта Почему болит голова и тошнит, когда меняется погода?
В понедельник, 18 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром по западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью умеренный, утром и днем порывистый, местами до сильного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-востоку - 14-17 градусов выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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