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Дракохруст сравнил выступление Бабича с анекдотом
Как отреагировали на пикировку Михаила Бабича и МИД Беларуси на форумах и в медиа.
Рисунок: Вася Ложкин
В интервью
Эксперт вспомнил известный анекдот.
— Стажер устраивается в МИД России. Дают ему первое задание: напишите ноту протеста — ответ США. Он быстро пишет, через полчаса приносит начальнику. Тот говорит: «Все классно вы написали. Только знаете, два небольших замечания: «нахрен» пишется раздельно и «взадницу» тоже».
По мнению Юрия Дракохруста, выступление Бабича было выдержано в духе этого анекдота.
«Вот и вся дипломатия между равноправными братьями»
В комментариях на сайте
«Поражаюсь нашему МИД. Отправляют послами, что в своё время в Украину (Черномырдин) что сейчас в Беларусь (Бабич) людей, которые никогда на дипломатической работе не были. А потом удивляются, почему всё пошло не так. А с другой-то стороны — проф.дипломаты тех же США и ЕС. Удивительное легкомыслие, и пренебрежительное отношение к специальности дипломата, вот и результаты налицо»
«То, что позволяет себе московский посол в Минске, невозможно для минского посла в Москве. Вот и вся дипломатия между равноправными братьями».
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Как отреагировали на пикировку Михаила Бабича и МИД Беларуси на форумах и в медиа.
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