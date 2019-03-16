Дракохруст сравнил выступление Бабича с анекдотом

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Радыё Свабода политический обозреватель Юрий Дракохруст отметил, что единственное, чем впечатлили заявления Михаила Бабича: раньше так о Беларуси российские дипломаты не высказывались. В интервьюполитический обозреватель Юрий Дракохруст отметил, что единственное, чем впечатлили заявления Михаила Бабича: раньше так о Беларуси российские дипломаты не высказывались.





Эксперт вспомнил известный анекдот.





— Стажер устраивается в МИД России. Дают ему первое задание: напишите ноту протеста — ответ США. Он быстро пишет, через полчаса приносит начальнику. Тот говорит: «Все классно вы написали. Только знаете, два небольших замечания: «нахрен» пишется раздельно и «взадницу» тоже».





По мнению Юрия Дракохруста, выступление Бабича было выдержано в духе этого анекдота.





«Вот и вся дипломатия между равноправными братьями»





Коммерсанта опубликованы такие мнения: В комментариях на сайтеопубликованы такие мнения:





«Поражаюсь нашему МИД. Отправляют послами, что в своё время в Украину (Черномырдин) что сейчас в Беларусь (Бабич) людей, которые никогда на дипломатической работе не были. А потом удивляются, почему всё пошло не так. А с другой-то стороны — проф.дипломаты тех же США и ЕС. Удивительное легкомыслие, и пренебрежительное отношение к специальности дипломата, вот и результаты налицо»









«То, что позволяет себе московский посол в Минске , невозможно для минского посла в Москве. Вот и вся дипломатия между равноправными братьями».



