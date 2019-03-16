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Дракохруст сравнил выступление Бабича с анекдотом

17.03.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Как отреагировали на пикировку Михаила Бабича и МИД Беларуси на форумах и в медиа.


Рисунок: Вася Ложкин

В интервью Радыё Свабода политический обозреватель Юрий Дракохруст отметил, что единственное, чем впечатлили заявления Михаила Бабича: раньше так о Беларуси российские дипломаты не высказывались.

Эксперт вспомнил известный анекдот.

— Стажер устраивается в МИД России. Дают ему первое задание: напишите ноту протеста — ответ США. Он быстро пишет, через полчаса приносит начальнику. Тот говорит: «Все классно вы написали. Только знаете, два небольших замечания: «нахрен» пишется раздельно и «взадницу» тоже».

По мнению Юрия Дракохруста, выступление Бабича было выдержано в духе этого анекдота.

«Вот и вся дипломатия между равноправными братьями»


В комментариях на сайте Коммерсанта опубликованы такие мнения:

«Поражаюсь нашему МИД. Отправляют послами, что в своё время в Украину (Черномырдин) что сейчас в Беларусь (Бабич) людей, которые никогда на дипломатической работе не были. А потом удивляются, почему всё пошло не так. А с другой-то стороны — проф.дипломаты тех же США и ЕС. Удивительное легкомыслие, и пренебрежительное отношение к специальности дипломата, вот и результаты налицо»


«То, что позволяет себе московский посол в Минске, невозможно для минского посла в Москве. Вот и вся дипломатия между равноправными братьями».


 
Теги: Минск
 
 
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Как отреагировали на пикировку Михаила Бабича и МИД Беларуси на форумах и в медиа.
 
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