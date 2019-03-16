Созданный в ходе слияния «Днепра» и «Луча» клуб «Дняпро-МЧЗ» получил лицензию









На заседаниях 14 и 15 марта Комитета по клубному лицензированию АБФФ были рассмотрены заявки соискателей лицензии АБФФ на сезон 2019 года. Вчера комитет принял решение о выдаче лицензий следующим футбольным клубам: БАТЭ Борисов, «Витебск», «Гомель», «Городея», «Динамо-Минск», «Ислочь» Минский район, «Минск», «Славия-Мозырь», «Торпедо-БелАЗ» Жодино и «Шахтер» Солигорск, а днем ранее — «Белшина» Бобруйск, «Динамо-Брест», «Дняпро-МЧЗ» Могилев, «Неман» Гродно, РЦОР-БГУ Минск, «Слуцк», «Торпедо-Минск».





Первый матч могилевская команда проведет 30 марта в Борисове, где встретится с многолетним белорусским чемпионом БАТЭ. Начало матча 18:00.





Второй тур «Дняпро-МЧЗ» также проведет на выезде — 7 апреля с «Динамо-Брест». Первый домашний матч запланирован в третьем туре — 12 апреля могилевчане примут команду «Славия-Мозырь».







