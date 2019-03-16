Вагнера в охрану. Бывший командир рассказал о новом облике ЧВК

Они поначалу вспоминают прошлое: как в 2014 году через Краснодарский край и Ростовскую область тысячи людей переправлялись в Луганскую, а затем в Донецкую области Украины. Тогда две пересылочные базы действовали в Ростове-на-Дону, и по одной в Новошахтинске, Батайске и посёлке Весёлом. "Спали на улице, кто в палатках, кто так. Приезжает 350 человек, утром я их отправляю, к обеду у меня снова триста", – говорит "начальник базы". По их словам, в 2015 году в рядах "ополченцев" воевало от 8 до 12 тысяч человек – "на две банановые", как они называют ЛНР и ДНР. Только половина из них были гражданами Украины. При этом по статистике, которую собеседник РС собирал в ДНР, около 7% воевавших были профессиональными военными, примерно 20% – украинцами, которые просто не смогли уехать, и "им ничего не оставалось", как взять в руки оружие, остальные – проходимцы разного типа, от которых после 2016 года постарались избавиться. В 2016-м же поток ополченцев иссяк, базы в Ростове закрыли перед чемпионатом мира по футболу. "Сейчас я отправляю потихоньку, но это идейные", – вздыхает собеседник РС и выпивает третью рюмку не чокаясь – за павших товарищей.





Последний бой





Во время нашего последнего интервью собеседники РС утверждали: "ЧВК Вагнера" единственная выполняет настоящие боевые задачи в Сирии, остальные, менее крупные ЧВК занимаются охраной грузов или гражданских объектов (впрочем, и в "ЧВК Вагнера" контракты с бойцами заключаются на геологоразведку). Сегодня, по словам бывшего командира ЧВК, Министерству обороны окончательно удалось оттеснить структуру Евгения Пригожина от решения боевых задач.





Ссора между министром обороны Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным, после которой ЧВК лишили оружия, произошла ещё в 2016 году, но окончательный перелом случился после боя под Дейр-эз-Зором 7 февраля 2018-го. Тогда американские военные атаковали колонну "ЧВК Вагнера", направлявшуюся к нефтеперерабатывающему заводу, который находился в руках курдских повстанцев.









Владимир Путин и Сергей Шойгу, 2016 год

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Перед боем в штаб приходил некий представитель Минобороны, который пообещал "закрыть небо"

Собеседник РС был на момент боя в России, но в нём принимал участие его отряд, который под самую раздачу не попал. Российское министерство обороны от столкновения открестилось: "Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев", – говорится в официальном сообщении. Впрочем, собеседник РС настаивает, что перед боем в штаб приходил некий представитель Минобороны, который пообещал "закрыть небо", но "пропал вместе со своими обещаниями".





По разным оценкам, в бою могло погибнуть до трёхсот бойцов, впрочем, согласно официальному заявлению российского МИДа, речь идёт о пяти гражданах РФ. Собеседники РС количество погибших не называют, но говорят, что погибло *** (очень много). "Арту (артиллерию. – Прим. авт.) *** (разбомбили), а арта – это 10 пушек по 5 человек – это уже 50. Плюс к арте – выстроена колонна, 5-й отряд – 303 человека. И вот те, кто был в колонне, я не знаю никого (кто бы выжил)". Тела погибших долго не отправляли домой: отчасти потому, что не хотели связывать гибель с резонансным боем, но ещё и потому, что не могли забрать тела: "Долго не могли почистить ту местность. Там пиндосы ******* (бомбили), и курды там воевали. А что собирали, это были какие-то фрагменты. После этого свернули всё – сказали: "Сидите, *****, охраняйте заводы". Видимо, имело резонанс", – резюмирует бывший вагнеровец.





Взять её на мушку





Бой под Дейр-эз-Зором сказался, очевидно, на всём бизнесе ЧВК: "Вагнерóв превратили в частную охранную компанию. Ребята, которые приезжают из Сирии и ЦАР, они немножко в шоке: им в командировках оружия даже не дают", – говорит бывший командир ЧВК. По его словам, в ЦАР бойцы "Вагнера" охраняют золотые прииски (о работе в ЦАР компаний, аффилированных с Евгением Пригожиным, в частности, говорится в расследовании телеканала "Настоящее время"), оружие получают, только когда заступают на пост, патроны под расчёт – не как раньше в Сирии или Донбассе. "Мне рассказывают, что половина личного состава переболела малярией, что медицина полное говно, 20% личного состава погрызла мангровая муха, они все с глистами ходили, их вырезали" (мангровые мухи оставляют личинки в теле человека и животных. – Прим. авт.) Собеседники РС ничего не слышали о причастности вагнеровцев к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.









Цветы у Дома журналиста в память о троих убитых в Центральноафриканской Республике журналистах





По сообщениям СМИ, за последние два года "группа Вагнера" засветилась также в Судане, Венесуэле и Ливии, Евгений Пригожин был замечен на встрече Сергея Шойгу с Халифой Хафтаром, главой Национальной армии Ливии со штаб-квартирой в Бенгази. Согласно официальной версии, Пригожин отвечал только за питание и культурную программу участников встречи. Собеседники РС также не слышали, чтобы бойцы "ЧВК Вагнера" ездили в командировки в Ливию, Венесуэлу и Судан, хотя то и дело начинают ходить слухи, "что вот-вот кого-то куда-то отправят".





Вообще, по их словам, половина личного состава ЧВК сидит сейчас без работы: один отряд из граждан Украины расформировали, два отряда находятся в Сирии и два в ЦАР, но и то не полностью: пока половина отряда в командировке, вторая отдыхает дома. Это, впрочем, вряд ли говорит о закате империи Пригожина: агентство Bloomberg писало о том, что консультанты и бойцы ЧВК работают также в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и Зимбабве. Речь, впрочем, не идёт об участии в военных действиях.





Призрак новой ЧВК

По словам собеседников РС, уже четыре года муссируются слухи о создании новой ЧВК, под контролем то ли Главного управления Генерального штаба, то ли ФСБ, которая якобы тоже претендует на свою долю в военном бизнесе. Минобороны даже якобы попыталось создать вторую ЧВК ещё весной 2015 года: собеседник РФ занимал там командную должность. По его словам, порядка 200 человек собрали на хуторе Молькино в Краснодарском крае, который является и точкой сбора вагнеровцев. "Люди прошли серьёзную подготовку, с каждым в течение полугода занимались по индивидуальной программе. Начиная с физподготовки и заканчивая сложными моментами – арт-корректировкой огня, авиа-корректировкой огня…" – говорит командир ЧВК. Финансировалось мероприятие некими патриотами-нефтяниками из Свердловской области, которые денег не жалели: "У меня группа была экипирована от и до. На каждого бойца на форму тратилось по 450 тыс. Покупались комплекты мультикамовской формы, мотоциклы, квадроциклы, машины". У "вагнерóв" экипировка была похуже, но зато была техника: Шойгу тогда ещё не поругался с Пригожиным. Готовили бойцов к операциям на территории Украины: готовились идти "на Мариуполь и дальше". Зарплата была маленькая – от 15 до 30 тыс. Осенью того же года эту ЧВК расформировали: "Это произошло в один день: нас собрали и сказали, всем спасибо, все свободны". Часть бойцов вернулась домой, часть провела зиму в Ростове-на-Дону на деньги тех же спонсоров, пока их не переправили "в банановые".









Александр Бородай





Вторая ЧВК так и не родилась, а в распространении слухов собеседники РС обвиняют Александра Бородая, экс-премьер министра самопровозглашённой ДНР, главу Союза добровольцев Донбасса (СДД) – структуры, созданной под покровительством Владислава Суркова. Бородай и правда постоянно говорит если не о создании новой ЧВК, то о том, что на востоке Украины со дня на день нужно ждать эскалации. Впрочем, по мнению командиров "группы Вагнера", за этим стоят корыстные интересы: мол, в апреле 2016 года в посёлке Весёлый Ростовской области, под эгидой СДД проводились некие сборы, в которых принимал участие и собеседник РС. После подготовки 600 человек должны были отправить в Украину, но, продержав месяц в холодных палатках, распустили, не выплатив обещанного денежного довольствия: "Он (Бородай) собрал людей, отыграл какую-то свою комбинацию, людей кинули, люди приехали реально идейные, со всех регионов. Они через эту базу ехали, я их собирал", – говорит собеседник РС. По его словам, обычно сборы оплачиваются, исходя из окладной сетки Министерства обороны: рядовые в районе 20 тыс. рублей в месяц, офицеры – от 30 до 50 тыс. Впрочем, сам Александр Бородай в интервью РС пояснил, что СДД действительно регулярно проводит сборы для "поддержания мобилизационной боевой готовности" своих членов, но никакого денежного довольствия при этом не предусмотрено: "Мы же добровольцы, мы не наёмники, у нас нет ЧВК, на сборы приезжают те, у кого есть на это время", – говорит Александр Бородай. Он также опроверг, что на сборах могли обещать участие в каких-либо военных операциях.





По словам командиров "группы Вагнера", создать крупную ЧВК втайне будет сложно – в военном сообществе информация распространяется быстро. "Есть бизнес ЧВК, – резюмирует собеседник РС. – Её ("ЧВК Вагнера") уже спозиционировали касаемо Пригожина, принято считать, что там Пригожин командует. Что в действительности происходит в структуре ЧВК, никто не знает, но новых ЧВК в России не появляется, хотя слухов ходит масса".