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Лукашенко поздравил Ирландию с днем Святого Патрика

17.03.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси от себя и имени беларусского народа поздравил президента Ирландии Майка Хиггинса и ирландцев с национальным праздником — днем Святого Патрика.



Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между странами и плодотворное сотрудничество. Он также поблагодарил граждан Ирландии за их многолетнюю гуманитарную работу по поддержке регионов пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Президент пожелал ирландцам мира, стабильности и благополучия, сообщает пресс-служба.

Святой Патрий является небесным покровителем Ирландии. Есть сведения, что его отмечали еще в начале прошлого тысячелетия. В Ирландии он является государственным праздником еще с 1903 года, когда страна входила в Великобританию.


С середины девяностых Ирландия ведет масштабную кампанию, в рамках которой день Святого Патрика популяризируется во всем мире, становясь символом ирландской культуры. Заметную поддержку празднованию оказывает производитель пива Guiness.

Кроме Ирландии день является государственным праздником в Северной Ирландии, на острове Монсеррат, а также в канадских провинциях Ньюфаундлент и Лабрадор.

 
 
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Президент Беларуси от себя и имени беларусского народа поздравил президента Ирландии Майка Хиггинса и ирландцев с национальным праздником — днем Святого...
 
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