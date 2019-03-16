Лукашенко поздравил Ирландию с днем Святого Патрика









Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между странами и плодотворное сотрудничество. Он также поблагодарил граждан Ирландии за их многолетнюю гуманитарную работу по поддержке регионов пострадавших от Чернобыльской катастрофы.





пресс-служба . Президент пожелал ирландцам мира, стабильности и благополучия, сообщает





Святой Патрий является небесным покровителем Ирландии. Есть сведения, что его отмечали еще в начале прошлого тысячелетия. В Ирландии он является государственным праздником еще с 1903 года, когда страна входила в Великобританию.









С середины девяностых Ирландия ведет масштабную кампанию, в рамках которой день Святого Патрика популяризируется во всем мире, становясь символом ирландской культуры. Заметную поддержку празднованию оказывает производитель пива Guiness.





Кроме Ирландии день является государственным праздником в Северной Ирландии, на острове Монсеррат, а также в канадских провинциях Ньюфаундлент и Лабрадор.