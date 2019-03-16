ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: будем делать все возможное, чтобы Олег Патоцкий не закончил с футболом

17.03.2019 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский прокомментировал товарищеский матч с "Энергетиком-БГУ" и рассказал о травме Олега Патоцкого.

- Буквально вся нагрузка в кубковых матчах легла на 12 человек. Хотелось, чтобы остальные ребята не теряли игровой тонус, чтобы в команде не было дисбаланса, поэтому решили провести спарринг. Сегодня кто-то после травмы получил определенное время, также играли тренеры, молодые ребята из дубля. Все-таки игроки должны доказывать свою состоятельность на деле, а не на разговорах. Мы увидели, что на данном этапе у нас пока есть проблемы с глубиной состава, и это самое большое разочарование. В трансферное окно нам нужны еще футболисты, которые нам помогут на длинной дистанции в чемпионате, а также в предстоящих кубковых матчах. Будем в этом направлении двигаться и более активно работать.

- В ответном кубковом матче с БАТЭ серьезную травму получил Олег Патоцкий. Есть по нему новости?

- Для нас это очень тяжелый удар и серьезная потеря. Самое страшное, что тяжелую травму получил один из лидеров нашей команды. У Олега Патоцкого разрыв крестообразных и всех боковых связок. Понятно, что в команде есть и другие футболисты, но это самая большая потеря, которую мы могли себе представить... Нам нужно поднимать голову и думать, как исправить эту ситуацию. Мы будем поддерживать Олега и поможем ему сделать качественную операцию. Будем делать все возможное, чтобы этот парень не закончил с футболом, потому что травма очень серьезная. Она выбьет его на большое количество времени, но мы обязаны сделать все, чтобы помочь Олегу, — цитирует официальный сайт "Ислочи".


 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский прокомментировал товарищеский матч с "Энергетиком-БГУ" и рассказал о травме Олега Патоцкого.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика