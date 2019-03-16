Виталий Жуковский: будем делать все возможное, чтобы Олег Патоцкий не закончил с футболом

- Буквально вся нагрузка в кубковых матчах легла на 12 человек. Хотелось, чтобы остальные ребята не теряли игровой тонус, чтобы в команде не было дисбаланса, поэтому решили провести спарринг. Сегодня кто-то после травмы получил определенное время, также играли тренеры, молодые ребята из дубля. Все-таки игроки должны доказывать свою состоятельность на деле, а не на разговорах. Мы увидели, что на данном этапе у нас пока есть проблемы с глубиной состава, и это самое большое разочарование. В трансферное окно нам нужны еще футболисты, которые нам помогут на длинной дистанции в чемпионате, а также в предстоящих кубковых матчах. Будем в этом направлении двигаться и более активно работать.





- В ответном кубковом матче с БАТЭ серьезную травму получил Олег Патоцкий. Есть по нему новости?





- Для нас это очень тяжелый удар и серьезная потеря. Самое страшное, что тяжелую травму получил один из лидеров нашей команды. У Олега Патоцкого разрыв крестообразных и всех боковых связок. Понятно, что в команде есть и другие футболисты, но это самая большая потеря, которую мы могли себе представить... Нам нужно поднимать голову и думать, как исправить эту ситуацию. Мы будем поддерживать Олега и поможем ему сделать качественную операцию. Будем делать все возможное, чтобы этот парень не закончил с футболом, потому что травма очень серьезная. Она выбьет его на большое количество времени, но мы обязаны сделать все, чтобы помочь Олегу, — цитирует официальный сайт "Ислочи".



