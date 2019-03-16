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На ремонт и строительство дорог Брестчины Банк развития выдаст кредит почти на 18 миллионов рублей
17.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Совмин согласовал выдачу Банком развития кредитов в инвалюте на развитие и реконструкцию сети местных автомобильных дорог. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 16 марта.
Фото: Intex-press
Общая сумма кредитных средств, выделенных Банков развития на содержание дорог в Беларуси, – 113,1 миллиона белорусских рублей. При этом ставка по кредитам должна быть не выше 3,29 % годовых.
Выделенные средства, согласно
Самый большой объем финансирования будет выделен «Минскоблдорстрою» – 25,65 миллиона рублей. Могилевской области выделят 19,7 миллионов, Брестской – 17,9, Гродненской – 17,37, Гомельской – 16,4 и Витебской – 16,1.
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Совмин согласовал выдачу Банком развития кредитов в инвалюте на развитие и реконструкцию сети местных автомобильных дорог. Соответствующий документ был...
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