На ремонт и строительство дорог Брестчины Банк развития выдаст кредит почти на 18 миллионов рублей

Совмин согласовал выдачу Банком развития кредитов в инвалюте на развитие и реконструкцию сети местных автомобильных дорог. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 16 марта.



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Фото: Intex-press

Общая сумма кредитных средств, выделенных Банков развития на содержание дорог в Беларуси, – 113,1 миллиона белорусских рублей. При этом ставка по кредитам должна быть не выше 3,29 % годовых.

Выделенные средства, согласно документу , пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог.

Самый большой объем финансирования будет выделен «Минскоблдорстрою» – 25,65 миллиона рублей. Могилевской области выделят 19,7 миллионов, Брестской – 17,9, Гродненской – 17,37, Гомельской – 16,4 и Витебской – 16,1.