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В Киеве произошли столкновения сторонников и противников Порошенко

17.03.2019 16:31 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве произошли столкновения сторонников и противников Порошенко

На встрече Порошенко с избирателями, которая проходила в воскресенье в Киеве произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты.

Как передают РИА Новости, несколько человек периодически выкрикивали лозунги против Порошенко и держали агитационные плакаты. Его сторонники, в свою очередь, пытались вырвать плакаты у них из рук. Когда началась потасовка, вмешались правоохранители.

С утра полиция усилила охрану общественного порядка в центральной части украинской столицы. Движение автотранспорта на улицах, прилегающих к Михайловской площади, где проходит встреча, перекрыто.

Практически все недавние поездки Порошенко по регионам сопровождались митингами националистов против хищений в сфере обороны, о которых стало известно после резонансных журналистских расследований. Так, на прошлой неделе "Национальный корпус" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела) устроил столкновения с полицией у администрации президента в Киеве.

По мнению самого Порошенко, организаторы митингов хотят сорвать президентские выборы.

"Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их, и слышите — это точно не украинский сценарий. Обязательство украинской власти этот сценарий никак не допустить. Его авторы, его заказчики, его спонсоры и исполнители провоцируют нас на применение грубой физической силы. Поэтому мы и сильные, поскольку не будем давать им такого подарка", — заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "Прямой".

Выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером гонки, по данным соцопросов, на протяжении месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе ее обошел шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко около 20 процентов.

 
 
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На встрече Порошенко с избирателями, которая проходила в воскресенье в Киеве произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты.
 
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