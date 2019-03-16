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Цифровая эпоха: Беларусь наращивает экспорт IT-продукта
17.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
IT-рекорд. Резиденты белорусского Парка высоких технологий за экспорт своей продукции в прошлом году получили полтора миллиардов долларов. Достичь таких показателей планировалось лишь к 2020-му. Что производят и продают белорусские специалисты, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Над дизайном и наполнением самой маленькой автозарядки трудились несколько месяцев. Компания-разработчик меньше года назад присоединилась к Парку высоких технологий. Свои изобретения продают в странах СНГ, планируют осваивать мировой рынок.
Благодаря указу президента «О развитии цифровой экономики» для IT компаний снижены налоги. Не стало многих барьеров для бизнеса. Индустрия высоких технологий динамично развивается: экспорт за прошлый год увеличился почти на 40%.
Резиденты Парка высоких технологий производят программы, связанные с искусственным интеллектом, лазерные и оптические системы, космические приборы. Клиентами и заказчиками компаний являются крупнейшие мировые корпорации. Но и внутри страны разработкам находят применение во всех сферах: от медицины до сельского хозяйства.
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