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Цифровая эпоха: Беларусь наращивает экспорт IT-продукта

17.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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IT-рекорд. Резиденты белорусского Парка высоких технологий за экспорт своей продукции в прошлом году получили полтора миллиардов долларов. Достичь таких показателей планировалось лишь к 2020-му. Что производят и продают белорусские специалисты, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.      

«Осьминожка» – так разработчики ласково называют свое изобретение. Многофункциональное устройство заряжает электромобиль за пару часов. Компактное, но мощное: оно состоит из пистолета и провода.

«Будет аудио-озвучка каких-то команд и неполадок, GSM-модуль, GPS-модуль, bluetooth-подключение. Запихнуть в маленькое устройство все то, что в большой станции представлено – «то действительно сложная работа», – рассказала инженер-конструктор Валерия Цедик.

Над дизайном и наполнением самой маленькой автозарядки трудились несколько месяцев. Компания-разработчик меньше года назад присоединилась к Парку высоких технологий. Свои изобретения продают в странах СНГ, планируют осваивать мировой рынок. 

«Интерес к нам есть предметный, к нашему продукту. К нам приезжают коллеги из зарубежных стран, как из ближнего зарубежья, так и с других концов мира», – поделился директор компании Кирилл Васильев.

Благодаря указу президента «О развитии цифровой экономики» для IT компаний снижены налоги. Не стало многих барьеров для бизнеса. Индустрия высоких технологий динамично развивается: экспорт за прошлый год увеличился почти на 40%.

«За прошлый год на 16 тысяч выросло количество рабочих мест в IT-секторе, рост опять же порядка 30%. Уже на сегодняшний день работает 47 тысяч сотрудников в IT-сфере. И мы верим в то, что это количество может расти таким же образом и дальше, в связи с тем, что мир меняется. Мир становится все более «айтишным», – сказал директор инвестиционной компании Виктор Прокопеня.

Резиденты Парка высоких технологий производят программы, связанные с искусственным интеллектом, лазерные и оптические системы, космические приборы. Клиентами и заказчиками компаний являются крупнейшие мировые корпорации. Но и внутри страны разработкам находят применение во всех сферах: от медицины до сельского хозяйства.  

У IT-специалистов в Беларуси одни из самых высоких зарплат: более двух тысяч долларов.



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В республике создали компактное многофункциональное устройство, которое заряжает электромобиль за пару часов.
 
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