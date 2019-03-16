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В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

17.03.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Внутренним войскам посвящается. В канун 101-й годовщины со дня образования ведомства в Минске прошел массовый легкоатлетический забег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

На старт вышло несколько сотен любителей активного образа жизни самого разного возраста. Младшему участнику нет и 6, а самый взрослый разменял девятый десяток.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

На выбор было предложено три дистанции. Для новичков – 1 километр, 5 или 10 преодолели более выносливые и спортивные участники.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

Подчеркнули праздничную атмосферу и тематические образы бегунов, ведь для большинства главной была не победа, а положительные эмоции и мощный заряд адреналина.


В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

Участники забега:
На 8 Марта мы были Весна, на Новый год – Снегурочками, а сейчас так как внутренние войска – мы постарались такой образ создать и поддержать наших военных.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

Физкультура, бег, здоровый образ жизни – это все дает здоровье и благополучие. Мне через год – 90 лет, и я все полумарафоны бегал.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

Хорошо, что такие праздники есть. Готовился целенаправленно – не так-то просто бежать, неподготовленным очень тяжело. Нужно за неделю пробегать как минимум 30 километров.

В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

На финише каждого участника ждала аппетитная встреча. Согревали атлетов горячим чаем и солдатской кашей. После этого праздничную программу продолжили необычные конкурсы, выступления бойцов спецназа и шоу дрессированных собак.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Внутренним войскам посвящается. В канун 101-й годовщины со дня образования ведомства в Минске прошел массовый легкоатлетический забег, сообщили в...
 
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